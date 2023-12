Drohender Leerstand, Bauruinen und Spekulationen: Könnte der Senat mehr tun, um die sich anbahnenden Folgen des Signa-Bebens für die Hamburger City zu begrenzen? Ja, meinen die Linken. Schließlich greift die Stadt auch beim ehemaligen Karstadt-Gebäude in Harburg ein – durch ihr Vorkaufsrecht. Doch ausgerechnet bei den Signa-Immobilien in der Innenstadt sieht der Senat wenig Spielraum. Warum?

Drohender Leerstand, Bauruinen und Spekulationen: Könnte der Senat mehr tun, um die sich anbahnenden Folgen des Signa-Bebens für die Hamburger City zu begrenzen? Ja, meinen die Linken. Schließlich greift die Stadt auch beim ehemaligen Karstadt-Gebäude in Harburg ein – durch ihr Vorkaufsrecht. Doch bei den Signa-Immobilien in der Innenstadt sieht der Senat wenig Spielraum. Warum?

Mehrere Top-Immobilien in der Hamburger City gehören zum untergehenden Benko-Imperium. Gehen die Signa-Pleiten weiter, werden sie voraussichtlich verkauft oder an den Höchstbietenden versteigert, um Gläubiger zu befrieden. Die Stadt sollte dann dringend eingreifen, um Spekulationen und negative Folgen für die Stadtentwicklung zu verhindern, findet die Linke. Ihr Vorschlag unter anderem: Vorkaufsrechte.

Hamburg: Senat sieht keine Option fürs Eingreifen

Tatsächlich greift der Senat so beim ehemaligen Karstadt-Gebäude in Harburg ein. Abgeschlossen ist der Deal zwar noch nicht, weil es Streit um den Kaufpreis gibt. Doch weil das Gebäude im sogenannten Schippsee-Quartier liegt, das städtebaulich entwickelt werden soll, macht die Stadt hier von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. Erst im September 2022 schuf der Senat zudem eine sogenannte Vorkaufsrechtsverordnung am Hafen, um die Umsetzung eines städtebaulichen Konzepts an einer Fläche in Rothenburgsort im Falle eines Verkaufes sichern zu können.

Und bei den Signa-Immobilien? Hamburg nutze das Vorkaufsrecht konsequent, um Grundstücke im Verkaufsfall dem freien Markt und damit Spekulationen zu entziehen, beteuert der Senat in seiner Antwort auf eine entsprechende Kleine Anfrage der Linken, die der MOPO vorliegt.

Für die Signa-Grundstücke in der City sieht er aber keine Chance: „Gesetzliche Vorkaufsrechte bestehen derzeit nicht, für eine Vorkaufsrechtsverordnung besteht derzeit keine Grundlage.“ Auch mit einem Baugebot sieht es mau aus: Das habe man geprüft und verworfen.

Signa-Pleite: „Senat hat es sich auf Zuschauerbank bequem gemacht”

Und inwieweit könnte der Senat mögliche Änderungen des bundesweiten Insolvenzrechts über Bundesratsinitiativen von Hamburg aus anstoßen? Es solle perspektivisch so geändert werden, dass „die Städte potenziell Zugriff auf zentrale Immobilien bei Insolvenzen bekommen”, hatte jüngst der Deutsche Städtetag gefordert. Doch damit hat sich der Senat laut seiner Antwort nicht befasst.

„Der Senat hat es sich anscheinend auf der Zuschauerbank bequem gemacht, statt Vorsorge zu treffen“, kritisiert Heike Sudmann (Linke). Rund um den Gerhard-Hauptmann-Platz gehören das Gebäude der Hamburg Commercial Bank und die Ladenpassage Perle, das Karstadt-Gebäude und das dahinterliegende ehemalige Thaliahaus zu Signa. „Die bisherigen Signa-Pläne – Aufstockung Karstadt-Mö, Umbau Thaliahaus, Abriss oder Neubau des Bank- und Ladengebäudes – bedeuten enorme städtebauliche Veränderungen in der so wichtigen Innenstadt”, so Sudmann.

Der Senat habe die Möglichkeit wie in Harburg mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme hier Einfluss zu nehmen und sich dadurch auch Vorkaufsrechte zu sichern. „Warum macht er das hier nicht?“, fragt Sudmann. Auch bei der vorgeschlagenen Änderung des Insolvenzrechts zeige der Senat „eine seltsame Verhaltensstarre.“