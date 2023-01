Seit dem 4. Dezember gilt in Hamburger Clubs und allen anderen Lokalen, in denen getanzt wird, die 2G-plus-Regel. Das heißt: Nur Geimpfte oder Genesene kommen rein und müssen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Die Folge: Die Besucher bleiben weg, es herrscht gähnende Leere auf den Tanzflächen, die Betreiber sorgen sich um ihre Existenz. Die MOPO hat mit einem gesprochen.

„Seit der Einführung von 2G plus merken wir total, dass die Leute wegbleiben“, so Odin Janoske-Kizildag, Betreiber der „99 Cent Bar“ zur MOPO. „Das Problem ist vor allem die schlechte Kommunikation. Zum einen werden neue Verordnungen zu kurzfristig veröffentlicht, zum anderen wissen die Besucher entweder nicht, dass sie Testergebnisse mitbringen müssen oder dass sie vor unserem Laden einen Test machen müssen“, so Janoske-Kizildag. Die Stimmung sei derzeit weder bei Betreibern gut, noch bei den wenigen Partygästen.

Mehr Samstag. Mehr Sonntag. Mehr MOPO!

Unsere extra-dicke MOPO AM WOCHENENDE hat es in sich: Auf 64 Seiten gibt’s aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps für’s Wochenende, jede Menge Rätsel und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo