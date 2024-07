Mit großem TamTam wurde am Dienstagmittag die gleichnamige XXL-Gastromeile mitten im Hanseviertel präsentiert: Dort gibt es unter einer Glaskuppel fünf ganz unterschiedliche Restaurants, eine Bäckerei, eine große Bar mit Rotunde in der Mitte und eine Bühne für Kulturveranstaltungen. Lange mussten die Hamburger auf den neuen Food-Court in der Innenstadt warten, jetzt kann er nach einigen Verzögerungen endlich öffnen. Was gibt es dort zu entdecken und kann das Konzept wieder mehr Leben in die City bringen? Die MOPO hat sich vor Ort umgesehen.