Laubbläser-Streit unter Nachbarn eskaliert – Attacke mit Tomaten und Weingummi

Kurioser Nachbarschaftsstreit vor dem Amtsgericht St. Georg: Ein 45-Jährige soll einen 84-Jährigen mit Tomaten und Weingummis beworfen haben, weil dieser sich geweigert haben soll, den Laubbläser abzuschalten. Am Ende landete das Gerät in der Alster.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen vorsätzliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Gewässerverunreinigung vor. Am 1. November 2022 soll es zwischen ihm und seinem 84-jährigen Nachbarn zu einem handfesten Streit gekommen sein. Anlass war ein Laubbläser, mit dem der Rentner arbeitete und von dem sich der 45-Jährige offenbar gestört fühlte.

Das könnte Sie auch interessieren: Kunde sauer: Streit in Autowerkstatt eskaliert – dann werden Waffen gezückt

Obwohl er ihn laut Anklage aufforderte, das Gerät abzustellen, setzte der Rentner die Gartenarbeit mit dem Laubbläser unbeirrt fort. Schließlich soll der Nachbar ihn von seinem Balkon aus mit Tomaten und Weingummi beworfen haben. Als auch das nicht die gewünschte Wirkung erzielte, soll er wütend in den Garten gestapft sein, den Rentner am Arm gepackt und den Laubsauger in die nahe Alster geschleudert haben.

Hamburg: Laubbläser-Streit unter Nachbarn vor Gericht

Das Gerät im Wert von 280 Euro war am Ende Schrott und die Alster durch die im Akku des Laubbläsers enthaltenen Schwermetalle und die im Kunststoff enthaltenen Weichmacher verunreinigt. Bis auf ein Hämatom am Arm blieb der Senior unverletzt.

Weil sich sein Nachbar jedoch weigerte, einen ihm zugestellten Strafbefehl über 12.000 Euro zu zahlen, landete der Fall vor Gericht. Dort muss sich der 45-Jährige am Donnerstag verantworten.