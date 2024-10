„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: In Lurup sollen 100.000 Schmetterlinge fliegen

Die Aktion „Lass Machen – Geld fürs Quartier“ geht in die nächste Runde: Die Hamburger Volksbank unterstützt zusammen mit der MOPO gleich fünf gemeinnützige Vereine mit je 20.000 Euro. Nach der Bewerbungsphase hat eine Jury zehn Vereine ausgewählt, die vom 7. bis zum 21. Oktober in einer Abstimmungsphase von den Kunden der Hamburger Volksbank und den MOPO-Lesern gewählt werden können – wir stellen hier jedes Projekt in einem Steckbrief vor.

Verein: Lichtwark-Forum Lurup e.V.

Projekt: 100.000 Schmetterlinge in Lurup

Der Name des Projektes ist Programm. Denn die gleichbenannte Initiative innerhalb des Lichtwark-Forum Lurup e.V. will, dass möglichst viele Grünflächen in Lurup naturnah, insekten- und kleintierfreundlich gestaltet und gepflegt werden. Also kein „grüner Beton“, sondern Blühwiese. Kein Schottergarten, sondern mit vielfältigen einheimischen Pflanzen gestaltete Naturräume im gesamten Stadtteil – für Schmetterlinge und Insekten.

Deshalb sollen mit dem Gewinn in Höhe von 20.000 Euro unter anderem Pflanzen und Saatgut für öffentliche Grünflächen gekauft werden. 50 neue Infotafeln und ein neuer Infostand für Veranstaltungen sollen in Lurup helfen, über Projekte sowie das Artensterben in der Pflanzen- und Tierwelt aufzuklären.

Aktuell hat der Verein schon 30 Einzelprojekte umgesetzt bzw. in der Umsetzung und weitere 20 Projekte in Vorbereitung. Bis zum Ziel (150 Naturräume als Biotopverbund in Lurup) ist es noch ein langer Weg, für den es viel positive Energie und sicher auch den einen oder anderen Euro bedarf.



