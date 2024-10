„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: Ein neuer Treffpunkt für alle in Lokstedt

Die Aktion „Lass Machen – Geld fürs Quartier“ geht in die nächste Runde: Die Hamburger Volksbank unterstützt zusammen mit der MOPO gleich fünf gemeinnützige Vereine mit je 20.000 Euro. Nach der Bewerbungsphase hat eine Jury zehn Vereine ausgewählt, die vom 7. bis zum 21. Oktober in einer Abstimmungsphase von den Kunden der Hamburger Volksbank und den MOPO-Lesern gewählt werden können – wir stellen hier jedes Projekt in einem Steckbrief vor.

Verein: Ev.-Luth. Kirche Lokstedt

Projekt: Ein neuer Treffpunkt in Lokstedt entsteht!

Die Kirchengemeinde Lokstedt hat zwei Standorte: bei der Lutherbuche und im Winfridweg, dem Projektstandort. Dort ist neben der deutschen Gemeinde auch eine koreanische Gemeinde zuhause. Die Kirche wird zudem regelmäßig von einer indischen Gemeinde für Gottesdienste genutzt.

Mit dem Gewinn von 20.000 Euro soll der lange verwahrlosten Platz zwischen Vizelinstraße und Winfridweg zu einem attraktiven, lebenswerten Treffpunkt verschiedener Kulturen und aller Generationen gestaltet werden – denn im Stadtteil Lokstedt fehlt ein solcher Ort.

Bei dem Projekt sollen noch viele Ideen umgesetzt werden: Sitzgelegenheiten zum Verweilen, beschilderte Pflanzen, eine Kubb- und Boulebahn unter Bäumen, ein Barfußpfad für die Kinder, ein Tauschhaus für die Nachhaltigkeit, eine offene Kirche mit Zugang zu Räumen und Toiletten, ein Gemüsegarten zur Begegnung von Jung and Alt oder eine Bühne für Veranstaltungen.

