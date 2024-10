„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: Klimaneutral bis 2030 – dieser Verein geht es an

Die Aktion „Lass Machen – Geld fürs Quartier“ geht in die nächste Runde: Die Hamburger Volksbank unterstützt zusammen mit der MOPO gleich fünf gemeinnützige Vereine mit je 20.000 Euro. Nach der Bewerbungsphase hat eine Jury zehn Vereine ausgewählt, die vom 7. bis zum 21. Oktober einer einer Abstimmungsphase von den Kunden der Hamburger Volksbank und den MOPO-Lesern gewählt werden können – wir stellen hier jedes Projekt in einem Steckbrief vor.

Verein: SV Poseidon Hamburg e.V.

Projekt: Unser vereinseigenes Freibad soll klimaneutral werden!

Seit vielen Jahren engagiert sich der SV Poseidon im Schwimmsport. Er ist mit gut 1000 Mitgliedern in der Sparte auch der mitgliederstärkste Verein Norddeutschlands. Das Herz des Vereins schlägt dabei im eigenen Freibad am Olloweg in Eidelstedt.

In den letzten Jahren wurden dort bereits umfangreiche Maßnahmen umgesetzt, um den Energieverbrauch des Freibades deutlich zu reduzieren. Und genau das soll mit den 20.000 Euro weiter fortgeführt werden. Mehr noch: Das Freibad soll bis 2030 klimaneutral betrieben werden.

Dafür soll als nächster, entscheidender Schritt eine Photovoltaikanlage installiert werden, um einen Großteil des Strombedarfs selbst zu decken. Diese Investition in Höhe von 100.000 Euro, ist für den Verein von großer Bedeutung, um die laufenden Betriebskosten zu senken und die Klimaziele zu erreichen.



