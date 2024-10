„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: Bessere Brandschutzerziehung für Eidelstedt

Die Aktion „Lass Machen – Geld fürs Quartier“ geht in die nächste Runde: Die Hamburger Volksbank unterstützt zusammen mit der MOPO gleich fünf gemeinnützige Vereine mit je 20.000 Euro. Nach der Bewerbungsphase hat eine Jury zehn Vereine ausgewählt, die vom 7. bis zum 21. Oktober in einer Abstimmungsphase von den Kunden der Hamburger Volksbank und den MOPO-Lesern gewählt werden können – wir stellen hier jedes Projekt in einem kleinen Steckbrief vor.

Verein: Freiwillige Feuerwehr Eidelstedt Förderverein e.V.

Projekt: Steigerung der Brandschutzerziehung und Brandschutzausbildung in Eidelstedt

Der Freiwillige Feuerwehr Eidelstedt Förderverein e.V. setzt sich seit vielen Jahren für die Förderung der Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Eidelstedt ein. Dazu gehören auch die Unterstützung bei der Aus- und Fortbildung, bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Nachwuchsgewinnung sowie der Brandschutzerziehung im Stadtteil

Um diesen Aufwand weiterhin zu gewährleisten, sollen die 20.000 Euro unter anderem in einen Feuerlöschtrainer, diverse Module für Fett-, Fetttstoff-, Papierkorb-, Gasflaschenbrand oder ein Spraydosengestell, eine Nebelmaschine, in zwei elektronische Blindmasken und weiteren Gerätschaften investiert werden.

Besonders wichtig ist dem Förderverein, dass diese Anschaffungen nicht nur der FF Eidelstedt vorbehalten sind, sondern ebenso von anderen Wehren in anderen Stadtteilen zur Aus- und Fortbildung sowie zur Brandschutzerziehung der Bevölkerung genutzt werden.



