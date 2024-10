„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: Dieser Verein bringt Rothenburgsort aufs Wasser

Die Aktion „Lass Machen – Geld fürs Quartier“ geht in die nächste Runde: Die Hamburger Volksbank unterstützt zusammen mit der MOPO gleich fünf gemeinnützige Vereine mit je 20.000 Euro. Nach der Bewerbungsphase hat eine Jury zehn Vereine ausgewählt, die vom 7. bis zum 21. Oktober in einer Abstimmungsphase von den Kunden der Hamburger Volksbank und den MOPO-Lesern gewählt werden können – wir stellen hier jedes Projekt in einem Steckbrief vor.

Verein: Wassersport-Verein Elbe e.V

Projekt: Boote und Einrichtung für Kinder- und Jugendkurse

Schon seit 1928 wird im Herzen der Billwerder Bucht in Rothenburgsort dem Wassersport nachgegangen. Bislang wurden alle Gebäude in Eigenleistung errichtet. Das ändert sich nun aber: Am Standort Kaltehofe entsteht in den nächsten Jahren ein neues Wassersportzentrum mit Multifunktionsräumen sowie Holz- und Metallwerkstätten, in denen der Wassersport-Verein Elbe kostenlos Kurse für Kinder und Jugendliche und andere Gruppen anbieten will.

Damit diese Kurse auch wirklich kostenlos angeboten werden können, möchte der Verein die 20.000 Euro in die passende Einrichtung und neue Vereinsboote investieren. Um mehr Kindern das Segeln in Optimisten zu ermöglichen, sind zudem ein Begleit- und ein Trainerboot nötig.

Auch ein naturwissenschaftliches Konzept zur Sensibilisierung für den Lebensraum Wasser ist in Planung. In Zusammenarbeit mit naturwissenschaftlichen Institutionen sind Projekte geplant, wie etwa Wasserproben zu untersuchen, Vögel zu beobachten oder auch Naturphänomene: wie die Strömung, Ebbe und Flut, oder auch den Wind in der Großstadt.



Hier geht es zur Abstimmung für die Aktion „Lass machen – Geld fürs Quartier“.

Hier geht es zurück zur Vorstellungsseite der zehn Teilnehmer an der Abstimmungsphase.