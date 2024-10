„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: Neuer Anstrich für das andere Nachbarschaftscafé

Die Aktion „Lass Machen – Geld fürs Quartier“ geht in die nächste Runde: Die Hamburger Volksbank unterstützt zusammen mit der MOPO gleich fünf gemeinnützige Vereine mit je 20.000 Euro. Nach der Bewerbungsphase hat eine Jury zehn Vereine ausgewählt, die vom 7. bis zum 21. Oktober in einer Abstimmungsphase von den Kunden der Hamburger Volksbank und den MOPO-Lesern gewählt werden können – wir stellen hier jedes Projekt in einem Steckbrief vor.

Verein: Mokryhuetten e.V.

Projekt: Modernisierung für das M1

Seit mehr als acht Jahren ist das Nachbarschafts- und Community-Café „M1“ ein Anlaufpunkt in Wilhelmsburg. Viele Projekte und Hilfsangebote finden dort einen kostenlosen Raum. Alles läuft auf Spendenbasis, der Eintritt und die Preise für Getränke sind nicht festgelegt. Niemand im Viertel soll davon abgehalten werden, an Veranstaltungen teilzunehmen.

Die Einrichtung und das Equipment müssen aber dennoch finanziert werden, deshalb soll von dem Gewinn in Höhe von 20.000 Euro unter anderem eine neue Licht- und Tontechnik angeschafft werden. Auch die Bestuhlung ist schon arg in die Jahre gekommen. Insgesamt verdienen die Räumlichkeiten einen neuen Anstrich – und der Keller endlich eine Lüftungsanlage.

Einen ganz besonderen Wunsch hat Mokryhuetten e.V. und die Partnervereine, die das M1 ebenfalls nutzen, auch: Sie wollen im Viertel eine Gedenktafel mit einer Plastik für den Namensgeber der Straße, Rudolph Mokry aufstellen. Mokry brachte zur Zeit des NS-Regimes Menschen in Wilhelmsburg Boxen und Jiu-Jitsu bei, um sich gegen die Nazis zu verteidigen.

