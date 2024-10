„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: Begegnungsstätte für Generationen in Steilshoop

Die Aktion „Lass Machen – Geld fürs Quartier“ geht in die nächste Runde: Die Hamburger Volksbank unterstützt zusammen mit der MOPO gleich fünf gemeinnützige Vereine mit je 20.000 Euro. Nach der Bewerbungsphase hat eine Jury zehn Vereine ausgewählt, die vom 7. bis zum 21. Oktober in einer Abstimmungsphase von den Kunden der Hamburger Volksbank und den MOPO-Lesern gewählt werden können – wir stellen hier jedes Projekt in einem Steckbrief vor.

Verein: Jungenarbeit e.V.

Projekt: Sport und Kultur im Einkaufszentrum Steilshoop

Auch wenn sich bei diesem Projekt nur ein Verein um den Gewinn beworben hat, so würden am Ende mindestens fünf weitere davon profitieren – andere Vereine haben schon Interesse bekundet. Denn in Steilshoop fehlt es derzeit unter anderem durch mehrere Großbaustellen, wie der für die U-Bahnlinie 5, an geeigneten Räumen zur Umsetzung der vielen Angebote.

Mit den 20.000 Euro soll eine generationsübergreifende Begegnungsstätte im zentral gelegenen Einkaufszentrum Steilshoop eröffnet werden. Auserkoren wurde dafür ein früheres Fitnessstudio, dass zukünftig auf 1500 Quadratmetern Menschen einen diversitätssensiblen Ort zum Zusammenzukommen bieten kann.

Dieser Raum würde durch die Teilnehmenden der kooperierenden Vereine so eingerichtet, dass sich die Menschen wohl fühlen und sie sich so sportliche und kulturelle Erlebnisse schaffen. Eingebettet ist die Projektidee in eine Strategie der sozialen Zugehörigkeit zur Überwindung von Einsamkeit und Isolation.



