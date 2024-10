„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: Eine mobile Forschungsstation für die Umwelt

Die Aktion „Lass Machen – Geld fürs Quartier“ geht in die nächste Runde: Die Hamburger Volksbank unterstützt zusammen mit der MOPO gleich fünf gemeinnützige Vereine mit je 20.000 Euro. Nach der Bewerbungsphase hat eine Jury zehn Vereine ausgewählt, die vom 7. bis zum 21. Oktober in einer Abstimmungsphase von den Kunden der Hamburger Volksbank und den MOPO-Lesern gewählt werden können – wir stellen hier jedes Projekt in einem Steckbrief vor.

Verein: Ackerperlen e.V.

Projekt: Die mobile Forschungsstation

In Moorfleet wird seit April 2024 Klima- & Naturschutz sowie Umweltbildung sowohl praktisch als auch theoretisch verbunden. In der Bio-Gärtnerei „Ackerperlen” wird mit Hilfe permakultureller Anbaumethoden und Umstrukturierungsmaßnahmen gezeigt, dass und wie Wetterextremlagen aufgefangen oder abgemildert werden können. Abgesehen davon werden zahlreiche Lebensräume aktiv geschaffen und gepflegt, in denen einheimische Pflanzen und Tiere siedeln und wachsen.

Wie wichtig es ist, sich mit der Natur in Zeiten von Klimakrise und zunehmender Ressourcenknappheit zu befassen, will Ackerperlen e.V. in ihrem Viertel weitergeben. Mit dem Gewinn von 20.000 Euro soll deshalb ein Elektro-Lastenfahrrad angefertigt werden, das über eine eingebaute Forschungsstation verfügt: mit Experimentier- & Mikroskopierstation sowie digitalen Forschungsmöglichkeiten.

Mit diesem Forschungs-Fahrrad könnten flexibel Schulen und Kindergärten in der Nachbarschaft, aber auch im Hamburger Stadtgebiet angefahren werden, um Kinder vor Ort für die Umwelt zu sensibilisieren und für die Wunder der Natur zu begeistern. Erst Kooperationen mit Schulen wurden dafür sogar schon geschlossen.



Hier geht es zur Abstimmung für die Aktion „Lass machen – Geld fürs Quartier“.

Hier geht es zurück zur Vorstellungsseite der zehn Teilnehmer an der Abstimmungsphase.