„Lass Machen – Geld fürs Quartier“: 20.000 Euro für Brückenbauer

Sie sind die stillen Heldinnen und Helden unserer Stadt: die Menschen, die sich ehrenamtlich, aber mit viel Leidenschaft und Herzblut engagieren, um Hamburg jeden Tag ein Stück lebens- und liebenswerter zu machen. Ob im sozialen Bereich, im Sport oder beim Umweltschutz – ohne die Arbeit der vielen gemeinnützigen Vereine geht es nicht. Die Hamburger Volksbank möchte gemeinsam mit der MOPO fünf dieser Vereine finanziell unterstützen: Unter dem Motto „Lass machen – Geld fürs Quartier“ werden je 20.000 Euro vergeben.

„Nach dem Motto ‚Lass machen‘ krempeln Hamburger Vereine die Ärmel auf und leisten damit eine großartige Arbeit in und für ihren Stadtteil. Dieses vielfältige Engagement wollen wir auszeichnen“, so Thorsten Rathje, Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank, die mit 15 Filialen in der Region über 100.000 Kunden bedient.

Ihr wollt einen Nachbarschaftsgarten mit Baumhaus für jung und alt anlegen? Ein interkulturelles Begegnungszentrum ausbauen oder ein Bildungsprogramm für benachteiligte Kinder ins Leben rufen? Die Hamburger Volksbank und die MOPO fördern innovative und nachhaltige Projekte, die vor allem das soziale Miteinander in Hamburg stärken.

Insgesamt 100.000 Euro: Aktion der Volksbank Hamburg und der MOPO

Sich für den Preis zu bewerben, ist einfach (Teilnahmebedingungen) – es müssen nur wenige Voraussetzungen erfüllt werden: Euer Verein muss als gemeinnützig anerkannt sein und seinen Sitz in Hamburg haben. Außerdem solltet ihr das Projekt benennen, das mit dem Geld unterstützt werden soll. Dieses Projekt muss bereits laufen oder noch 2024 an den Start gehen. Wichtig ist auch, dass Euer Verein bereit ist, die Hamburger Volksbank und die MOPO für einen Besuch vor Ort zu empfangen, damit wir uns ein Bild von der Vereinsarbeit machen können.

Wenn alle Infos auf maximal zwei DinA4-Seiten per E-Mail (lassmachen@mopo.de) oder per Post (Anschrift: Morgenpost Verlag GmbH, ottensenOPEN, Barnerstraße 14, 22765 Hamburg) bis zum 25. September eingereicht sind, heißt es Daumen drücken. Eine Jury wählt dann zehn Projekte aus, für die vom 7. bis zum 21. Oktober auf www.mopo.de abgestimmt werden kann. Die fünf Vereine mit den meisten Stimmen gewinnen je 20.000 Euro und werden zusätzlich in der Zeit vom 8. November bis 6. Dezember in der WochenMOPO vorgestellt.

Bewerben dürfen sich alle gemeinnützigen Einrichtungen mit Sitz in Hamburg, die einen klaren Bezug zu ihrem Stadtteil haben. Zum Beispiel Vereine, Stiftungen, Kirchengemeinden, Schulvereine, Kindergärten und Sportvereine. Pro Verein ist jedoch nur eine Bewerbung erlaubt. Eine Übertragung des Gewinns auf Dritte ist ausgeschlossen.

www.mopo.de/lassmachen-teilnahmebedingungen