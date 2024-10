Lappen weg: Steffen Henssler ist vorerst Fußgänger

47 km/h zu viel – das ist schon ne Hausnummer. Fernsehkoch Steffen Henssler muss wegen dieses Vergehens jetzt seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Und es war nicht sein erster Verstoß dieser Art.

Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Demnach fuhr der Hamburger Steffen Henssler, bekannt unter anderem aus „Die Küchenschlacht“ auf Vox, bereits im November 2022 in der Ortschaft Harmstorf (Gemeinde Seevetal) 97 km/h, also fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Unfall bei Hamburg: Hat ein Wolf den Crash ausgelöst?

Gegen den Bußgeldbescheid vom Dezember 2022 hatte er Berufung eingelegt. Doch das Urteil des Amtsgerichts Tostedt steht: 400 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Schon im Februar 2023 bekam Henssler ein einmonatiges Fahrverbot, weil er auf der Autobahn gedrängelt haben soll. Ob er sich ab jetzt wohl besinnt? (prei)