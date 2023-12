Lässt sich die Sonne zum Jahresstart wieder blicken? So wird das Wetter in Hamburg

Grauer Himmel und immer wieder Regenschauer: Das Wetter zeigt seit den Weihnachtstagen in Hamburg wenig Abwechslung. Kann mit einem Umschwung zum Jahreswechsel gerechnet werden?

Erst einmal sieht es nicht danach aus: Das Wetter der vergangenen Tage in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt sich in Hamburg und Schleswig-Holstein auch zum Jahreswechsel treu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilt: Nach einem grauen und teils regnerischen Silvestersonntag bleibt es auch in der Neujahrsnacht bewölkt mit Tiefstwerten zwischen vier und sieben Grad. Neben Feuerwerksfunken prasseln gebietsweise auch Regentropfen herunter. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee teils frischer Südost- bis Südwind.

Wetter im neuen Jahr: Dicke Wolken und immer wieder Regen

Das neue Jahr startet ebenfalls mit einer dicken Wolkendecke und zeitweise leichtem Regen. Bei Temperaturen um die acht Grad weht erneut ein schwacher bis mäßiger Wind.

Auch Dienstag und Mittwoch bringen kaum Veränderung: Beide Tage bleibt es bedeckt bis stark bewölkt, dazu regnet es immer wieder. Die Temperaturen halten sich zwischen fünf bis sieben Grad. An der Ostsee muss ab Dienstag jedoch mit stürmischerem Wetter gerechnet werden. In der Nacht zum Donnerstag geht der Niederschlag nach Nordosten gebietsweise in Schneeregen oder Schnee über. Dazu kühlt es sich runter auf ein bis vier Grad. (mp)