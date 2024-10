Lärmproblem gelöst: Nachfolger für legendären Club gesucht

Das Oberhafenquartier sucht neue Mieter. Ab September 2025 sollen in das ehemalige Industriegebiet unweit des Hauptbahnhofs neue kreative Konzepte einziehen. Auch ein Club soll dort entstehen. Es wären große Fußstapfen, denn vor wenigen Jahren gab es in dem Quartier bereits einen legendären Nachtclub.

Über drei Jahre ist es her, da wurde in den alten Lagerhallen im Oberhafenquartier ein letztes Mal gefeiert. Ein ganzes Wochenende lang, ohne Pause. Lärmbeschwerden von Anwohnern der stetig wachsenden HafenCity zwangen das „Moloch“ zur Schließung. Am Montag, den 26. Februar 2021, war Schluss.

„Moloch“-Nachfolger im Oberhafenquartier gesucht

Jetzt wird ein Nachfolger für den alternativen Nachtclub gesucht. Eine Fläche von 550 Quadratmetern steht zur Verfügung, bestehend aus einem knapp 300 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum und einer 250 Quadratmeter umfassenden Nebenfläche.

Außerdem inklusive: eine ordentliche Schallisolierung. Die Lärmschutzauflagen gelten nach wie vor. Doch wo es einst zu laut war, scheint jetzt zu viel Ruhe zu herrschen: Der neue Club soll zu einem Ort in der Innenstadt werden, „in dem laut sein möglich und erwünscht ist“, so die Hamburg Kreativ Gesellschaft, die für die Vermietung der Flächen mitverantwortlich ist.

Mietflächen in der HafenCity: Bewerbungsverfahren läuft

Kultursenator Carsten Brosda: „Wir brauchen solche Orte, die Raum für kreative Experimente in Wirtschaft und Kultur öffnen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Der Überlebenskampf des Kulturkahns: Die „MS Stubnitz“ ringt um jeden Euro

Neben der Clubfläche sollen auch Werkstätten, Ateliers, Ausstellungsräume und Produktionsräume entstehen. Neun sanierte Mietflächen stehen dafür zur Verfügung. Der Mietpreis soll nach Angaben der Vermieter „langfristig bezahlbar“ bleiben. Bis zum 12. Januar 2025 können Konzepte bei der HafenCity GmbH und der Hamburg Kreativ Gesellschaft eingereicht werden. (mp)