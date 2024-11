Bergeweise Müll am Wegesrand, Drogenkonsum auf dem Spielplatz und laute Partys in der Nacht: Seit der Eröffnung einer großen Flüchtlingsunterkunft in der City Nord fühlen sich viele Nachbarn in ihrem Viertel nicht mehr wohl. Immer wieder müssen sie die Polizei rufen. Was tut die Behörde?