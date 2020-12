Kurz vor Weihnachten: Bitter! In diesem Stadtteil gibt es keinen Supermarkt mehr

Veddel -

Ganz schlechte Nachrichten für die Bewohner auf der Veddel! In der Nacht zu Montag brannte der Penny auf dem Sieldeich ab – jetzt gibt es keinen Supermarkt mehr in dem Gebiet. Die SPD erhebt Vorwürfe und bietet einen Einkaufsservice an.

Mitten in der Weihnachtszeit werden die Bewohner der Veddel mindestens bis nach Rothenburgsort laufen müssen, um ihren Großeinkauf zu erledigen. In der Nacht zu Montag brannte der einzige größere Supermarkt auf der Insel – und muss jetzt erst mal schließen. Bitter: „Leider können wir noch nicht absehen, wie lange der Markt geschlossen sein wird“, so Penny-Sprecher Andreas Krämer zur MOPO.



Der nächste Supermarkt ist mehr als zwei Kilometer entfernt, eine Katastrophe, gerade für weniger mobile Menschen. Es gibt zwar auch einige kleinere Einkaufsläden, aber eine größere Kette sucht man nun vergebens.



Hamburg-Veddel: Jetzt gibt es hier keinen Supermarkt mehr

Klaus Luebke, langjähriger SPD-Politiker und ehemaliger Kreisvorsitzender in Mitte, regt das auf. „Jahrelang bemühten wir uns als Politik vor Ort um eine Verbesserung der Einkaufssituation auf der unterversorgten Veddel. Aber immer wurden wir ausgebremst“, sagt er.



Man habe gute Konzepte erarbeitet, aber die Stadtentwicklungsbehörde und das Denkmalschutzamt hätten immer wieder Steine in den Weg gelegt. „Von Senat und Behörden müssen wir verlangen, dass jetzt endlich Taten folgen und der Unterversorgung schnell und nachhaltig begegnet wird.“



Fürs Erste muss man sich auf der Veddel aber selbst behelfen. Die SPD bietet ab sofort einen Einkaufsservice für die Menschen an, „für die der Weg zu anderen Einkaufsmöglichkeiten zu weit oder beschwerlich wird“.



Der Dienst ist kostenlos und ehrenamtlich. Wer Hilfe braucht, meldet sich per Mail unter einkaufshilfe@spdveddel.de – telefonisch geht’s montags bis freitags zwischen 10 Uhr und 11 Uhr (040) 21 99 10 66. (fkm)