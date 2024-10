Kurt Kröger gestorben: Trauer um Hamburger Unternehmer

Kurt Kröger ist tot. Wie die Dello-Gruppe am Freitagnachmittag mitteilte, ist der langjährige Geschäftsführer der Autohausgruppe im Alter von 87 Jahren verstorben.

Der ehemalige Inhaber des bekannten Autohauses in Neumünster prägte über Jahrzehnte hinweg den Automobilhandel in Schleswig-Holstein. Er war bekannt für seine bodenständige Philosophie: „Es ist nicht entscheidend, wie viele Autohäuser eine Gruppe hat und auch nicht erforderlich, an jeder Ecke seine Fahne zu hissen. Wichtig ist es, ein Unternehmen nachhaltig zu entwickeln, bestmöglich unabhängig von äußeren Einflüssen zu machen und profitabel zu sein“, war sein Credo.

Seine Karriere startete Kröger 1954 bei Borgward in Bremen. Es folgten Stationen bei Opel Burr und der Gottfried-Schultz-Gruppe, bevor er 1987 die Führung der Dello-Gruppe übernahm. Unter seiner Regie wuchs das Unternehmen von 16 auf 60 Standorte und steigerte den Umsatz von 125 auf 850 Millionen Euro. Damit wurde Dello zu einem der führenden Autohändler Norddeutschlands.

Die Zukunft der Dello-Gruppe

Die operative Führung der Dello-Gruppe liegt seit einigen Jahren bei Björn Heilmann, Christian Cuypers und Björn Böttcher, die gemeinsam mit Kröger die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellten. Krögers Einfluss wird weit über seinen Tod hinaus spürbar bleiben. Seine Botschaft wäre wohl: „Alles ist geregelt, jetzt aber zurück an die Arbeit.”

Neben seinem unternehmerischen Erfolg engagierte sich Kröger stark für die Branche und war auch menschlich sehr geschätzt. Die Dello-Gruppe verliere mit ihm einen strategischen Unternehmer. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“ (the)