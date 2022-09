Kurioser Diebstahl: Bei Hornbach gehen die Buchstaben aus

Das ist ein Diebstahl der kurioseren Art: Seit einigen Tagen vermisst Hornbach seinen Namen – zumindest in Teilen.

Aus Hornbach wird Hornah, zumindest in Eidelstedt. Dem Baumarkt-Riesen sind nämlich in der Nacht von Montag auf Dienstag das große B und C abhandengekommen.

Buchstaben-Klau bei Hornbach: Wer kann Hinweise geben?

Offenbar haben findige Buchstaben-Diebe die metergroßen Schriftzeichen abmontiert und in ihren Besitz genommen – was auch immer man mit den Buchstaben anfangen kann.

Dieses Schild steht derzeit vor dem Baumarkt.

Der Baumarkt sucht nun dringend nach Hinweisen und hat extra eine E-Mail-Adresse für Zeugen eingerichtet. Auf einem Aufsteller vor dem Gebäude heißt es: „Seit der Nacht vom 5. auf den 6.9 fehlen uns Buchstaben an unserer Fassade. Sollten Sie uns hierzu Hinweise geben können, melden Sie sich bitte an unserer Infotheke im Markt oder per Mail an hinweise@hornbach.com“ (fkm)