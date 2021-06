Kuriose Entscheidung: Ein Ex-HSV-Star und seine Frau heiraten ein zweites Mal

Wieso sollte man den schönsten Tag im Leben nur einmal feiern? Das dachten sich wohl auch Ex-HSV-Star Dennis Diekmeier (30) und seine Frau Dana (34). Nun wollen sie ihr Eheversprechen erneuern!

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Dana und Dennis sich das Ja-Wort gaben: Am 27. Mai 2010 heiratete das Paar zunächst standesamtlich in Achim und einen Tag später kirchlich in Danas Heimat Helmstedt. Nun fragte Dennis seine große Liebe ein zweites Mal – und sie sagte ja!

Hamburg: Zweite Hochzeit von Dana und Ex-HSV-Star Dennis Diekmeier

„Wir haben uns damals versprochen, dass wir uns – wenn unsere Kinder größer sind – ein zweites Mal das Ja-Wort geben werden. Diesmal ganz in Weiß!“ berichtet Dana der „Bild“. Die Planungen der zweiten Hochzeit sind bereits in vollem Gange, die zweite Feier der Liebe soll am Strand stattfinden.

Dana Diekmeier über Dennis: „Wir sind verliebt wie am ersten Tag!“

Diesmal sind auch ihre vier Kinder Delani, Dalina, Divia und (2 bis 9 Jahre) bei der Trauung dabei. Den zweiten Heiratsantrag machte der Fußballprofi seiner Frau übrigens am neunten Hochzeitstag an der Playa de Palma auf Mallorca – natürlich mit einem zweiten Ehering.

Der Grund für die zweite Hochzeit? Dana bringt es im Gespräch mit der „Bild“ auf den Punkt: „Wir sind verliebt wie am ersten Tag!“ (mp)