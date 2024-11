Eine Aktion pro-palästinensischer Studenten an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste sorgt jetzt für Ärger: Auf Plakaten wurde zu Semesterbeginn die „Besetzung“ Palästinas mit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine gleichgesetzt, dazu wurde jede Menge Kunstblut im Vorraum der Aula verteilt – ohne Folgen für die Urheber. Die CDU fragt nun, ob die Hochschulleitung bei rechtsradikalen Schmierereien ebenso passiv wäre – und wirft ihr und der zuständigen Senatorin Katharina Fegebank „Verharmlosung“ vor.

„Okkupation ist ein Verbrechen, ob in der Ukraine oder in Palästina“ stand auf Englisch auf einem Plakat, auf einem anderen der Slogan „Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt“, auch von „Genocide“ ist die Rede. Bilder der Aktion wurden über die Social-Media-Accounts der propalästinensischen Gruppe „Students4palestinehh“ verbreitet.