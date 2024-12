Am Pulverfass gibt es eine. Neben dem Panoptikum an der Reeperbahn ebenfalls. Und nun auch am Kiosk „Mittenmang“ an der Davidstraße. Die Rede ist von „Orange Walls“ – Wänden, auf denen starke Frauen mit starken Sprüchen und Bilder von Vulven zu sehen sind. Was soll das und wer steckt hinter der Kunst auf dem Kiez?