Jetzt wird die ganze Stadt zur Bühne

Zu Lande, zu Wasser – es liegt was in der Luft: An Kultur kommt in Hamburg in den kommenden Wochen wirklich niemand vorbei. Überall wird gespielt und gesungen, an beinahe jeder Ecke darf gestaunt werden darüber, was jetzt alles – mit Abstand – möglich ist. Der Kulturrausch ist unvermeidbar bei all den Veranstaltungen, die (beinahe) in der gesamten Stadt anstehen. Theater, Ausstellungen, Lesungen, Kino und mehr – hier finden Sie einen ersten Überblick. Denn längst sind noch nicht alle Veranstaltungen angekündigt!

AUSSTELLUNGEN

Schaufenster-Schauen, Kunst im öffentlichen Raum, klassische Ausstellungen in Museen und Galerien – alles geht! Besonders spannend: Viele Häuser und Akteur:innen haben sich für den Kultursommer zusammengetan. Das Museum für Kunst und Gewerbe etwa feiert den Abschluss seiner „Life On Planet Orsimanirana“-Ausstellung gleich an drei Orten und mit zwei Kooperations-Partnern: zum einen natürlich im MKG selbst (22.7., 17-21 Uhr), am 23. Juli geht’s dann ins Gängeviertel und am 24. Juli zum Bille-Kraftwerk (alle Infos auch unter mkg-hamburg.de).

Das MKG feiert die Finissage der Ausstellung „Life On Planet Orsimanirana“ vom 22. bis 24. Juli an drei Orten.

Auch der Kunstverein kooperiert spartenübergreifend mit vielen Kunstschaffenden der Stadt und veranstaltet vom 30. Juli bis zum 15. August das „Easterfield Festival“ im Garten der ehemaligen Galerie Levy: Natürlich wird es dort Installationen und Skulpturen zu sehen geben, aber eben auch vieles mehr (kunstverein.de). Die Galerie Pfund & Dollar im Oberhafen öffnet ihre Räume vom 15. bis 18. Juli für den Clubkinder-Verein: Mehr als 40 Künstler:innen haben für „Sk8Art“ ausrangierte Skateboards neu gestaltet, die am Ende der Ausstellung versteigert werden. Das gesammelte Geld wird eingesetzt für Kunst-Workshops für Kinder und Jugendliche (pfundunddollar.de). Und die Galerie Oel-Früh bespielt unter dem Titel „Hippocampus“ das Gelände der Rudervereinigung Bille mit einem bunten Kunstprogramm (16.7.-15.8.; oelfrueh.org).

KINO

In den kommenden Wochen heißt es an so vielen Orten „Film ab!“, dass Hamburg von der schieren Filmmenge her eigentlich das Festival von Cannes locker toppen müsste. Neben den bekannten Open-Air-Kinos im Altonaer Rathaus, im Schanzenpark und im Eimsbüttler Park, gibt es auch Neues zu entdecken. Das „Fahrradkino Kaltehofe“ beispielsweise: Flexibles Flimmern zeigt vom 22. Juli bis zum 1. August auf dem Außengelände der Wasserkunst Dokus und Spielfilme rund ums Rad (wasserkunst-hamburg.de). Die „Fux Lichtspiele“ laden vom 6. bis 13. August in den Hof der ehemaligen Viktoria-Kaserne zu Dokumentarfilm-Abenden mit Gästen (fux-eg.org). Und beim „Elbblick Openair Filmfestival“ gibt’s am 5. und am 12. August vor der Oberhafenkantine Klassiker der Filmgeschichte unter dem Motto „Drehort: Hamburg“ (oberhafenkantine-hamburg.de).

BÜHNE

Was für ein herrliches Theater überall! Klassiker und Comedy, Opern und Performances, Tanz und Improvisation – auch hier gibt es nichts, was es nicht gibt! Und manchmal sogar noch mehr: Beim „Spielbudenfestival“ etwa steigt zwischen dem 23. und 25. Juli jeden Tag aufs Neue die „Schau der großen Straßenkünste und Kuriositäten“ auf dem Spielbudenplatz (spielbudenfestival.de). Auf dem Rathausmarkt in der City präsentieren beim „Theater Open Air“ viele Häuser der Stadt ihre teils schon lange fertig geprobten, aber wegen der pandemiebedingten Schließungen noch nie zur Aufführung gebrachten Produktionen (30.7.-8.8.; theater-open-air-hamburg.org).

Kabarettist Sebastian Schnoy zeigt am 13.8. sein neues Programm „Unfreiwillige gesucht – eine Ideologie stirbt nie“ openair am Goldbekhaus. Das Ticket kostet 4,55 Euro.

Und wer es eine Spur kleiner mag, dem seien die Programme der vielen Kulturhäuser empfohlen. Das Goldbekhaus beispielsweise lädt ab dem 18. Juli regelmäßig unregelmäßig zu „Short Cuts“: 60 Minuten Comedy und Kabarett – mit Katie Freudenschuss (18.7.), Sebastian Schnoy (13.8.), Kerim Pamuk (14.8.) und vielen anderen.

LESUNGEN

Endlich kann wieder vor Publikum gelesen werden! Zum Beispiel auf ’nem Alsterdampfer: Das Literaturhaus lädt zur „Kurzreise mit …“ auf die „St. Georg“. Als Gefährten haben sich unter anderen Simone Buchholz und Bernd Begemann (3.8.), Nora Gantenbrink und Karen Köhler (4.8.) sowie Nora Luttmer und Till Raether (ebenfalls 4.8.) angekündigt (literaturhaus-hamburg.de). Die Buchhandlung Christiansen bespielt mit „Literatur unter freiem Himmel“ den Innenhof des Altonaer Rathauses und hat unter anderen Matthias Politycki (16.7.), Johann Scheerer (31.7.) und Kübra Gümüsay (6.8.) zu Gast (buchhandlung- christiansen.de). Das St. Pauli-Theater veranstaltet mit den „Kiezgeschichten“ vom 3. bis zum 15. August eine Lesereihe in seinem eigenen Innenhof, dort gibt’s Auszüge aus Geschichten bekannter Autoren (st-pauli-theater.de). Und die BuchBar veranstaltet gleich an mehreren Orten in Eimsbüttel „Literatur im Park“ (15.7.-14.8.; buchbar.jimdofree.com) – unter anderen mit Vera Rosenbusch und Lutz Flörke (6.8., Grünzug am Kaiser-Friedrich-Ufer (Höhe Hausnummer 10) und Katharina Schütz (12.8., Park an der Christuskirche).

RUNDGÄNGE

„Art Off Hamburg“, die Initiative freier Kunsthäuser und Ausstellungsorte, macht sich auf den Weg durch die Stadt – und nimmt das Publikum mit auf Rundgänge und Ausflüge. Den Auftakt macht der Hamburger Osten am Wochenende vom 30. Juli bis 1. August: Der Weg führt durch St. Georg, Hammerbrook, Rothenburgsort und Wandsbek. Beteiligt sind unter anderem die Xpon-Art Gallery, der Nachtspeicher23, die Noroomgallery und der Kunst-Imbiss. Auf den Spaziergängen gibt’s Kunst und Konzerte, Tanz und vieles mehr (art-off-hamburg.de). Bei „Die Gespenster des Konsumismus“ ist der Bewegungsradius deutlich kleiner: Das Kollektiv Ligna lädt mit Kampnagel vom 5. bis zum 22. August zur Audiowalk-Performance in den leerstehenden Kaufhof in die City. Das Publikum erfährt über Kopfhörer Spannendes zur Vergangenheit des Gebäudes und Interessantes über die mögliche Zukunft der Innenstadt (kampnagel.de).

Riesenprogramm auch im Gängeviertel. Unter anderen ist dort am 14. August Carla Estrella zu sehen.

Raus in die Natur geht’s mit dem Allee Theater: Das Ensemble und viele weitere Sänger:innen präsentieren vom 23. Juli bis zum 6. August „Klassik meets Sinatra“ im Hammer Park. Das Publikum kann sich hier an diversen Stationen besingen lassen (unruhestand-events.de). Und natürlich wird auch das Gängeviertel beim Kultursommer zur Spielwiese – unter anderem will dort die Schier’s Passage entdeckt werden (ab 16.7.; das-gaengeviertel.info).

Noch mehr Informationen gibt es auf mopo.de/kultursommer.