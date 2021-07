Hamburger Kultursommer: Alle Events auf einen Blick

Hamburger Kultursommer – Kulturrausch auf Abstand: So geht’s!

Auch wenn der Hamburger Kultursommer eindrucksvoll zeigt, was wieder alles möglich ist: So ganz ohne Vorsichtsmaßnahmen funktioniert der Spaß leider noch nicht. Sollen ja schließlich alle Teilnehmenden frisch und gesund aus den vier Wochen herauskommen. Entsprechend gelten natürlich auch beim großen Kulturrausch die AHA-Vorschriften: Abstand halten, Hygieneregeln beachten und – je nachdem, ob sich der Veranstaltungsort im Freien oder in einem geschlossenen Raum befindet – natürlich auch die Maskenpflicht.

Eigene Rubrik: Alles zum Kultursommer auf mopo.de

Ebenfalls müssen in geschlossenen Räumen die drei Gs beachtet werden: geimpft, getestet, genesen. Und auch die Kontaktnachverfolgung muss gewährleistet sein (per App oder Formular). Bitte informieren Sie sich immer auch direkt auf der Webseite des jeweiligen Veranstalters über den aktuellen Stand sowie die geltenden Vorschriften. Die einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter kultursommer.hamburg.

Was generell für die Kultur in Hamburg gilt, können Sie hier einsehen: hamburg.de/faq-corona-kultur

Tickets bekommen Sie ebenfalls über die Homepages der Veranstalter. In vielen Fällen ist der Eintritt frei, doch auch dann kann es vorkommen, dass Sie sich im Vorfeld einen sogenannten Besucherslot buchen müssen.

