Kultur tut gut: Mit dem HVV-Kulturticket Hamburger Künstler:innen unterstützen

Auch wenn es jetzt langsam wieder aufwärts geht: Das kulturelle Leben und damit viele Künstlerinnen und Künstler waren und sind besonders hart von der Pandemie betroffen. Der Hamburger Kultursommer, der am 15. Juli startet und bis zum 16. August geht, setzt hier mit mehr als 100 Veranstaltungen in allen sieben Bezirken ein kraftvolles Zeichen für die Hamburger Kulturszene.

Jetzt können auch alle HVV-Fahrgäste die Künstlerinnen und Künstler unterstützen – mit dem HVV-Kulturticket. Dieses kann ab dem 15. Juli zusätzlich zum regulären Angebot über HVV-App und hvv switch-App gekauft werden. Vom Preis der Fahrkarte geht dann ein Euro an den Verein MenscHHamburg e.V., dieser leitet das Geld gezielt an besonders förderungsbedürftige Solokünstler*innen weiter.

HVV hofft auf rege Nutzung des Kulturtickets

Anna Korbutt, HVV-Geschäftsführerin: „Kultur und ÖPNV sind die Seelen einer jeden Metropole. Der öffentliche Nahverkehr und noch stärker die Kulturszene haben unter der Pandemie gelitten. Wir als HVV möchten dazu beitragen, das Leben wieder zurück in Stadt und Region zu bringen. Wir hoffen, dass in den kommenden Wochen viele unserer Fahrgäste das Kulturticket nutzen werden und unser Vorhaben damit unterstützen.“

Lars Meier, MenscHHamburg-Vorstand: „Eine tolle Aktion des HVV, die über MenschHHamburg direkt den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommen wird, die unsere Kulturstadt so lebendig und vielfältig machen. Das macht Hamburg aus, dass wir alle wissen, was wir an unserer großartigen Kulturszene haben und gemeinsam alles dafür tun, den Künstlerinnen und Künstlern durch diese Zeit zu helfen.“

Prominente unterstützen die Aktion

Das HVV-Kulturticket wird auch von zahlreichen Prominenten der Hamburger Kulturszene unterstützt. Beteiligt sind unter anderem: Reinhold Beckmann, Tobi & Kowe (Moonbootica), Boris Dlugosch, Olivia Jones und Eve Champagne , Alice Martin, Jon Flemming Olsen bekannt u.a. aus „Dittsche“), Christian Paff (Galerie Oberfett), Vince & Volkan (Orange Blue), Nico Suave, Dirk Darmstädter (The Jeremy Days) und Carola Schaal (Decoder).

Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Initiativen wie das Kulturticket des HVV helfen dabei, dass die großartigen kreativen Ideen der Hamburger Künstlerinnen und Künstler Realität werden können. Hamburg kann nicht nur auf seine außerordentliche Kulturszene stolz sein, sondern auch auf das vielfältige Engagement für die Kulturstadt. Mit dem HVV zu fahren ist mit dem Kulturticket in dem vor uns liegenden Kultursommer eine doppelt gute Idee!“

Martin Bill, Staatsrat Behörde für Verkehr und Mobilitätswende: „Die Pandemie hat viele Unsicherheiten geschaffen. Den öffentlichen Nahverkehr konnten wir aufrechterhalten, doch die Kultur, und gerade die Kulturschaffenden trafen und treffen die Folgen der Pandemie leider sehr. Wer zum Kultursommer fahren und gleichzeitig die Künstler:innen unterstützen will kann das jetzt mit einem Click beides tun.“

Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des HVV. Bis zum 31. August ist das HVV-KulturTicket über die beiden Apps des Unternehmens verfügbar.

Übrigens: Via HVV-App und hvv switch-App werden aktuell mehr als 900.000 HVV-Tickets pro Monat verkauft, deutlich mehr als vor der Pandemie. Auf alle online gekauften Fahrkarten gewährt der HVV sieben Prozent Rabatt.