Modehändler in der Hamburger City macht dicht

Seit Ende der 70er Jahre verkauft der Hamburger Modeproduzent „The Hackbarth’s“ Kleider, Pullover, Jacken und Blusen. In der Filiale in der Innenstadt wird allerdings seit Kurzem mit Rabatten geworben – „alles zum halben Preis“! Sogar Teile des Inventars können gekauft werden. In wenigen Tagen zieht das Geschäft endgültig aus den Räumen, der Nachmieter steht schon fest.

Am 31. Januar schließt die Filiale in der Kleinen Johannisstraße im Rathausquartier, so wird es auf den Zetteln vor dem Geschäft angekündigt. Zunächst hatte das „Abendblatt“ berichtet. Der Grund ist demnach der auslaufende Mietvertrag an dem Standort. Eine Verlängerung sei aufgrund der erhöhten Miete nicht möglich gewesen, so Chef Bodo Hackbarth.

Modeladen „The Hackbarth’s“ in der City schließt Standort

„The Hackbarth’s“ hat noch weitere Filialen in Bergedorf, Blankenese, Eppendorf, St. Georg, Winterhude und in Timmendorfer Strand. Bis zum Sommer 2024 gab es auch noch einen Standort an der Osterstraße, jetzt folgt die nächste Schließung in der City.

„The Hackbarth's“-Filiale in der Kleinen Johannisstraße (Archivbild). Apple Karten „The Hackbarth’s“-Filiale in der Kleinen Johannisstraße (Archivbild).

Bereits vor einem Jahr sah es kurz so aus, als dass dieser Standort schließt: Auch damals hingen bereits Rabatt-Zettel in der Kleinen Johanisstraße. Kurz vor dem Umzug war laut „Abendblatt“ dann aber der eigentliche Nachmieter abgesprungen und Hackbarth blieb zunächst zu den alten Konditionen. Jetzt lief der einjährige Untermietvertrag aber erneut aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehrere Filialen in Hamburg: Modekette insolvent – 1500 Mitarbeiter betroffen

Als neuer Nachmieter soll ab 1. März „Warhammer“ einziehen, ein Shop für Fantasy-Brettspiele und Miniaturen, den es bislang an den Colonnaden gibt. (mp)