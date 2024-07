Pommes-Schranke und Lena – diese einmalige Kombi gehört für viele tausend Trucker beim Stopp am Oswaldkai einfach zusammen. Seit nun 24 Jahren sorgt die Wirtin der Imbissbude „Zum lütten Foffteiner“ für das kulinarische Wohl von Lkw-Fahrern, Touristen und Hafenarbeitern. Dabei ist der graue Container neben der HHLA-Einfahrt an der Dessauer Straße nicht nur wegen des Essens beliebt. Bei der 57-Jährigen wird viel gelacht – und manchmal auch geweint. Doch das Fett in Lenas Fritteuse soll schon bald kalt bleiben, dagegen gibt es Protest. Die MOPO vor Ort in einer der letzten Kaffeeklappen der Stadt.