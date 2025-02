Krypto bis Steuererklärung: Hamburgs Schüler kriegen jetzt Finanzunterricht

Wie funktioniert eine Steuererklärung, was ist ein Krypto-Investment und was ein ETF? Viele Jugendliche kommen viel zu spät mit finanziellen Themen in Berührung, die für ihr Leben wichtig sind. Experten an Hamburger Schulen sollen das nun ändern.

Finanzthemen haben im Stundenplan vieler Schulen bisher eine untergeordnete Rolle gespielt. Mit „School Meets Finance“ soll sich das jetzt in Hamburg ändern. Das gemeinsame Projekt der Finanzbehörde und der Schulbehörde vermittelt Finanzexpertinnen und -experten an die Hamburger Schulen. Dort sollen sie Finanz- und Verbraucherschutzthemen lebensnah und leicht verständlich erklären.

Gemeinsames Projekt der Finanz- und Schulbehörde

„Finanzielle Fragen bestimmen an vielen Stellen auch den Lebensalltag von Jugendlichen, ohne dass sie wirklich fundiert Bescheid wissen“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). „Da wollen wir helfen und Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Finanzwirtschaft an die Schulen bringen, Wissen vermitteln und Lust auf das vermeintlich trockene Themenfeld Finanzen machen.“ Gerade für junge Menschen sei solides Wissen um finanzielle Zusammenhänge ein Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben.

Das könnte Sie auch interessieren: Das sind die beliebtesten Gymnasien und Stadtteilschulen

Das Angebot richtet sich an alle staatlichen Schulen ab Sekundarstufe I sowie die Beruflichen Schulen. Interessierte Schulen können sich mit entsprechenden Themenwünschen auf der Plattform „School Meets Finance“ melden und werden mit den Expertinnen und Experten zusammengebracht. (dpa)