Die stark steigenden Zinsen für Baukredite vermiesen vielen potenziellen Hauskäufern die Stimmung. Trotzdem sehr erstaunlich: In keinem anderen Bundesland sind die Darlehenshöhen so zurückgegangen wie in Hamburg. Denn schließlich sind Wohnungen und Häuser hier besonders teuer. Wie hoch sind die Kredite aktuell noch?