„Krisen schlagen durch“: Zahl der Insolvenzen steigt in Hamburg stark an

Die Unternehmensinsolvenzen sollen in Hamburg und allen anderen Bundesländern im Vorjahresvergleich gestiegen sein. Das schätzt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform aus Neuss in einem Bericht. Je 10.000 Unternehmen sollen dieses Jahr in Hamburg 99 Insolvenz angemeldet haben. Im Vorjahr lag der Wert bei 81.

Den bundesweiten Durchschnitt schätzt Creditreform dieses Jahr auf 72 Insolvenzen, damit liegt Hamburg über dem Schnitt. Quellen der Auswertung sind eine Datenbank des Unternehmens und die Umsatzsteuerstatistik.

„Mit einiger Verzögerung schlagen die Krisen der vergangenen Jahre nun als Insolvenzen bei den Unternehmen durch“, sagte der Leiter der Wirtschaftsforschung von Creditreform, Patrik-Ludwig Hantzsch. Wirtschaftspolitischer Stillstand und rückläufige Innovationskraft hätten den Standort geschwächt. (dpa)