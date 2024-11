Der Kriminologe Dr. Robin Hofmann ist Fachmann für organisierte Kriminalität und forscht an der Universität Maastricht. Die Wochenmopo sprach mit dem Wissenschaftler über Schüsse auf Hamburgs Straßen, über Koks in Hafen, Auftragsmorde und „fast harmlose“ Rocker – und über ehrbare deutsche Notare, die munter an der Geldwäsche verdienen.