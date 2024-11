Kriminelle Masche: Vorsicht, wenn diese Nummer anruft

Haben Sie schon einmal bei der 116 116 angerufen? Die Nummer ist äußerst hilfreich, wenn man beispielsweise seine Bankkarte oder SIM-Karte verloren hat und diese sperren lassen möchte. Wenn Sie jedoch unter dieser Nummer kontaktiert werden, will Ihnen der Anrufer jedoch nicht helfen, sondern im Zweifelsfall abzocken. Um der neuen Betrugsmasche aus dem Weg zu gehen, sind ein paar Tipps zu beachten.

Wie der Verein Sperrnotruf 116 116 mitteilt, wird die Nummer momentan genutzt, um an sensible Daten wie Kontonummern, PINs oder TANs zu gelangen. Betrüger würden eine Technik namens Call-ID-Spoofings, also eine Rufnummermanipulation, nutzen und zum Beispiel erzählen, dass das Konto gehackt wurde und man die Daten abgleichen müsse. Aber: „Der Sperr-Notruf kontaktiert niemanden über die Rufnummer 116 116 –

genauso wenig ruft die Polizei von der 110 an. Und keinesfalls werden unsere Mitarbeiter bei Bürgern anrufen, um geheime Daten anzufordern“, sagt Sandra Königstein, Vorstandsvorsitzende des Sperr-Notrufs.

116 116 ruft an? So sollte man sich verhalten

Was kann man also tun, um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden? Persönliche Daten wie PINs, TANs oder

Kontoinformationen niemals telefonisch, per E-Mail oder SMS weitergeben. Außerdem ruhig und besonnen bleiben, denn die Anrufer würden meistens Druck machen, heißt es in der Mitteilung. Bürger sollten Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten so selten wie möglich im Internet angeben – lieber einmal zu wenig, als einmal zu viel.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei warnt vor Telefon-Abzocke: Fallen Sie bloß nicht auf diese fiese Masche rein!

Und: Man muss nicht höflich sein! Wenn Ihnen Anrufer oder Telefonat seltsam vorkommen, können Sie einfach auflegen. Kontobewegungen sollten immer überwacht werden, um sie im Zweifelsfall rechtzeitig stornieren zu können. Und wenn Sie Ihre Daten doch an Dritte weitergegeben haben, so können Sie selbst jederzeit unter der 116 116 anrufen, um Ihre Konten sperren zu lassen – das gleiche geht natürlich auch direkt bei Ihrem Kreditinstitut. (prei)