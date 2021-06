Kreuzungs-Crash: Carsharing-Auto rast bei Rot über die Ampel – vier Verletzte

Barmbek-Nord –

An der Kreuzung Habichtstraße /Bramfelder Straße ist es am späten Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An dem Unfall war auch ein Elektroauto der Carsharing-Firma Share Now beteiligt.

Gegen 23.18 Uhr fuhr der mit zwei Personen besetzte Elektro-BMW auf der Habichtstraße in Richtung Süden, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Fahrer des Wagens an der Kreuzung die rote Ampel missachtet haben und dabei mit einem mit zwei Männern besetzten Ford, der die Bramfelder Straße entlangfuhr, zusammengeprallt sein. Die Motorhaube des Elektrowagens wurde durch einen Lichtmast durchbohrt, an dem der BMW schließlich zum Stehen kam.

Hamburg: Schwerer Verkehrsunfall mit Carsharing-Auto

Da beim Notruf von einer eingeklemmten Person die Rede war, traf die Feuerwehr mit einem Großaufgebot inklusive Löschzug, Führungsdienst, Notarzt und diversen Krankenwagen am Unfallort ein. Eingeklemmt war dann zum Glück niemand – doch alle vier Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Carsharing-Autos musste wegen ihrer schweren Verletzungen von einem Notarzt in die Klinik begleitet werden, die anderen Beteiligten hatten nur leichte Verletzungen.

Das völlig demolierte Elektroauto stellt die Feuerwehr vor neue Herausforderungen: Da das Auto nach dem Unfall nicht einfach stromlos zu schalten war. Mithilfe der Leitstelle luden die Einsatzkräfte eine Rettungskarte herunter, damit gefahrlos gearbeitet werden konnte. Darauf sind nämlich stromführende Leitungen ebenso verzeichnet wie Stellen, an denen im Notfall geschnitten werden kann. (mhö)