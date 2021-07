Kreuzimpfungen, Doppel-Terminbucher und Lockerungen für Geimpfte – Fragen und Diskussionen rund um die Corona-Lage in Hamburg gibt es reichlich. Die MOPO erklärt, wie es jetzt in der Stadt mit der Impfkampagne und Corona-Bekämpfung weitergeht.

Wie ist die Lage im Hamburger Impfzentrum? Ende der vergangenen Woche kam die Hiobsbotschaft: Vorerst keine neuen Erstimpftermine in den Messehallen. Grund dafür war die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), AstraZeneca-Erstgeimpfte bei der Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff zu versorgen. 50.000 Menschen in Hamburg waren und sind davon betroffen – und die werden vor allem in dieser Woche abgehandelt. Aber: Am Dienstagabend gab Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) „NDR Hamburg Journal“ bekannt, dass 20.000 neue Termine im Impfzentrum freigeschaltet wurden und ab sofort entweder telefonisch unter 116 117 oder online unter https://www.impfterminservice.de/ verfügbar sind.

Kommen die Hamburger nicht zu ihren Impfterminen?

Kommen die Hamburger fleißig zu ihren Terminen? Zuletzt machten Meldungen die Runde, dass Hunderte Termine im Impfzentrum nicht wahrgenommen werden. Laut dem Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, liegt das aber vor allem an Menschen, die sich in der Hoffnung auf einen schnelleren Ersttermine einfach neue Termine gebucht haben. Die werden allerdings vor Ort dann weggeschickt und sollen zu ihrem ursprünglichen Termin wiederkommen – der Termin an dem Tag verfällt. Helfrich: „Das ist ärgerlich, weil das ganze System durcheinanderkommt!“ Strafen gibt es für die Doppel-Bucher aber nicht. Dass Menschen ihre Zweitimpfung versäumen, kommt laut Behörde nahezu nie vor. So richtig glatt läuft es aber nicht: Impfzentrum-Chef Dr. Dirk Heinrich meldete am Dienstagabend, dass 500 Impflinge, die eigentlich am Montag ihren Termin gehabt hätten, plötzlich auf der Matte gestanden hätten. Zudem sei es zu Streitigkeiten vor Ort gekommen, weil AstraZeneca-Erstgeimpfte anstatt Moderna den Impfstoff von Biontech für ihre Kreuzimpfung haben wollten.

Wann macht das Impfzentrum zu? Die Stadt plant weiterhin damit, dass das Impfzentrum Ende August die Pforten schließt. In jedem Fall wird sichergestellt, dass jeder, der in den Messehallen eine Erstimpfung erhalten hat, auch eine Zweitimpfung bekommt. Ob das zwangsläufig im Impfzentrum geschieht, ist noch nicht klar.

AstraZeneca soll jetzt in Pflegeeinrichtungen benutzt werden

Was passiert jetzt eigentlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff? Eigentlich hätten noch Tausende Menschen mit AstraZeneca ihre Zweitimpfung bekommen sollen. Das geschieht nun bekanntlich nicht. Was nun mit den Impfdosen passiert, ist noch nicht ganz klar. „Diese Frage stellt sich die ganze Bundesrepublik“, sagt Helfrich. In Hamburg werden auf jeden Fall Menschen in Pflegeeinrichtungen, die bei der ersten Impfrunde mit Corona infiziert oder frisch genesen waren, nun ihre erste (und einzige) Impfung mit AstraZeneca bekommen. Dafür werden noch einmal die mehr als 120 Pflegeeinrichtungen in der Stadt angefahren.

Wann bekommt jede:r Hamburger:in ein Impfangebot? Das ist unklar. Die Impf-Priorisierung ist zwar aufgehoben, aber noch hat längst nicht jeder die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Wann das soweit ist, kann und will die Sozialbehörde noch nicht sagen.

Wie sieht es aus mit weiteren Corona-Lockerungen für Geimpfte? Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß fordert spätestens zum Ende des Sommers die Aufhebung der Corona-Maßnahmen für geimpfte Menschen. Der Senat ist da zurückhaltender. „Zur Zeit setzt sich die Delta-Variante in Hamburg durch und es ist noch nicht absehbar, welche Folgen das auf die Infektionszahlen haben wird“, so Senatssprecherin Julia Offen zur MOPO. Man bleibe bei einer vorsichtigen Strategie. Die Sozialbehörde wird noch deutlicher: „Es ist nicht seriös, jetzt zu versprechen, dass bestimmte Maßnahmen fallen.“