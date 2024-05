In Eppendorf wurden in diesen Tagen vermehrt Angriffe von Krähen gemeldet. Die Vögel stürzen sich auf arglose Anwohner und Spaziergänger. Der Bezirk liefert jetzt die Erklärung.

In Eppendorf wurden in diesen Tagen vermehrt Angriffe von Krähen gemeldet. Die Vögel stürzen sich auf arglose Anwohner und Spaziergänger. Doch auch, wenn es unheimlich klingt: Die Attacken der Tiere sind tatsächlich nicht ungewöhnlich.

Die Warnung kam von einer Anwohnerin: „Achtung: Krähen-Attacken in der Erikastraße 49–55!“, schrieb sie in einer Facebook-Gruppe. Offenbar wurde sie selbst dort attackiert. Sie berichtete von „blutigen Kratzspuren“ und dass sich die Tiere in die „Haare krallen“ würden.

Darum kommt es in Hamburg vermehrt zu Krähenattacken

Wie das Bezirksamt Hamburg-Nord auf Nachfrage der MOPO bestätigt, gab es in der Vergangenheit mehrere Beschwerden über aggressive Krähen. „Es gab in den vergangenen Tagen mehrfach Meldungen dieser Art, das ist aber für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich“, erklärt Pressesprecher Alexander Fricke.

„Im Mai befinden sich die Krähen-Jungtiere in der so genannten Ästlingsphase, in der sie die Nester verlassen, noch nicht voll flugfähig sind und selbstständig werden. Sie werden dann von den Eltern verteidigt. Diese Zeit dauert zumeist ein bis zwei Wochen.“

Da der Zeitraum nur sehr kurz ist, verzichtet der Bezirk in Hamburg-Nord aktuell auf Hinweisschilder: „Der beste Hinweis für Passanten ist, in dieser Zeit Krähen aus dem Weg zu gehen und großzügigen Abstand zu halten. Schnelle Bewegungen sollten vermieden und die Tiere zudem nicht gefüttert werden.“

In Hamburg ist vor allem die Rabenkrähe verbreitet. Um ihre Nachkommen zu verteidigen, fliegt sie sogenannte Scheinangriffe. „Sie versuchen dadurch die Aufmerksamkeit des vermeintlichen Angreifers auf sich selbst zu lenken, damit die Jungen eine Chance zur Flucht haben“, erklärt Jonas Voß, Pressesprecher vom Hamburger Naturschutzbund (NABU), das Verhalten der Tiere. „Mitten in der Stadt ist der Lebensraum natürlich begrenzt und es kommt deshalb häufiger zu solchen Begegnungen zwischen Mensch und Tier.“

Warum man besser die Ruhe bewahrt

Im Falle eines Angriffes sollte man deshalb Ruhe bewahren und sich bestenfalls in die Richtung zurückziehen, aus der man gekommen ist. „Es gibt Hinweise darauf, dass hektische Bewegungen Attacken eher provozieren“, so Voß. „Also nicht mit den Armen fuchteln, sondern sich ruhig und besonnen einen anderen Weg suchen.“ Ab einem gewissen Alter der Jungvögel gehe der Beschützerinstinkt der Eltern wieder verloren.

Auf die Frage, ob eine Krähe auch Krankheiten übertragen kann und man bei einer Verletzung zwingend einen Arzt aufsuchen sollte, erklärt Voß: „Krähen sind Aasfresser, das heißt, es kann durchaus sein, das sie mit Keimen oder Viren anderer (Beute-)Tiere belastet sind. Ich würde daher sagen: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber unter Generalverdacht muss man Krähen nicht stellen.“