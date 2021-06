Kostüm überraschte alle: So lief Jan Hofers erster Tanz bei „Let’s Dance“

Lange kannte das TV-Publikum Jan Hofer vor allem als seriösen Nachrichtenmann. In der RTL-Show „Let’s Dance“ beweist „Mr. Tagesschau“ nun auch sein Unterhaltungstalent als Tänzer. Den ersten Auftritt absolvierte der 69-Jährige am Freitagabend als Pizzabote.

„Ich glaube, wir werden lange Spaß haben“, befand Jury-Mitglied Jorge Gonzalez nach dem Auftritt des Hamburgers. Da hatte der frühere „Tagesschau“-Sprecher mit Tanzpartnerin Christina Luft gerade einen Cha Cha Cha zum Elton-John-Evergreen „Don’t Go Breaking My Heart“ hingelegt. Auf die Bühne kam Hofer als Pizzabote kostümiert – und eroberte die Herzen des Publikums sofort.

Jan Hofer als Pizzabote, neben ihm seine Tanzpartnerin Christina Luft. Andreas Rentz/Getty Images Europe/dpa Foto:

„Let’s Dance“: Jan Hofer sorgt als Pizzabote für Lacher

Dass der Tanz selbst nicht zu den besten Auftritten des Abends gehörte, war da offenbar gar nicht so wichtig. Die Jury, neben Jorge Gonzalez traditionell mit Motsi Mabuse und Joachim Llambi besetzt, vergab insgesamt nur zehn Punkte. Unter allen 14 Tanzpaaren reichte das nur für Platz zehn. Seine Partnerin Christina Luft gab dann auch ehrlich zu: „Es hat noch relativ wenig mit Tanzen zu tun.“

„Mr. Tagesschau“ schob das auch auf seine frühere Berufung. „Ich war 50 Jahre nicht sexy, jetzt soll ich es in einer halben Stunde werden?“ Immerhin sei er ja vor allem ohne sichtbaren Unterkörper berühmt geworden. So lange er teilnehmen dürfe, will Jan Hofer einfach „Vollgas“ geben. Ganz wie sein „Let’s Dance“-Vorbild Ilka Bessin (nahm 2020 teil), wie der 69-Jährige bei RTL verriet.

Neben Jan Hofer ist Hamburg sogar noch ein zweites Mal bei „Let’s Dance“ vertreten. Model Kim Riekenberg lebt in der Hansestadt, trat am Freitagabend mit einem Walzer auf. Gemeinsam mit Partner Pasha Zvychaynyy beigeisterte die 28-Jährige die Jury. Jorge Gonzalez lobte das Paar für einen „tollen Tanz“. Joachim Llambi freute sich über die „konzentrierten“ Bewegungen. 23 Punkte gab es dafür – nur Ex-Kicker Rurik Gislason und Renata Lusin waren noch um ein Pünktchen besser.

Model Kim Riekenberg aus Hamburg bei ihrem Auftritt. Andreas Rentz/Getty Images Europe/dpa Foto:

RTL-Tanzshow: Für diesen Promi ist „Let’s Dance“ schon vorbei

Während Jan Hofer und Kim Riekenberg auch in der kommenden Woche um die Gunst von Jury und Publikum tanzen, ist für den ersten Promi schon Schluss. Ex-DSDS-Sternchen Vanessa Neigert und Tanzpartner Alexandru Ionel konnten mit ihrer Salsa-Einlage nicht überzeugen. Von der Jury gab’s nur neun Punkte – und auch bei den Zuschauern erreichte das Duo nur den letzten Platz.