Die CDU Hamburg fordert eine Express-Abschiebehaft mit bis zu 500 Plätzen am Hamburger Flughafen, in der Straftäter und vollziehbar ausreisepflichtige Personen bis zu ihrer Abschiebung eingesperrt werden sollen. In der Innenbehörde von Senator Andy Grote (SPD) sorgt die Idee für Kopfschütteln..