Endlich wieder Wochenende! Zeit, sich ein paar Perlen aus dem vielfältigen Ausgeh-Angebot der Stadt rauszusuchen. Egal ob beim FC St. Pauli im Museum, beim Schweinchen-Futter sammeln oder beim Stöbern auf dem Flohmarkt, langweilig wird es nicht. Die MOPO gibt einen Überblick – und gewinnen können Sie auch etwas!

20 Jahre Ultrà Sankt Pauli: Ausstellung im Museum

Die Sonderausstellung „20 Jahre Ultrà Sankt Pauli” erzählt, wie die Gruppe zu dem wurde, was sie heute ist, und bietet spannende Einblicke in die Welt der Ultras. Zu sehen ist sie im FC St. Pauli-Museum am Millerntor am Heiligengeistfeld 1 (St. Pauli). In einer Videoinstallation kann das Spieltagserlebnis in der Südkurve nachvollzogen werden. Darüber hinaus wird ein Blick hinter die Kulissen des Vereins geworfen. Tickets gibt es vor Ort für 7 Euro. Geöffnet freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 19 Uhr.

Das FC St. Pauli-Museum am Millerntor. (Archivfoto) Imago Das FC St. Pauli-Museum am Millerntor. (Archivfoto)

„Fusion“-Festival retten: Soli-Rave im „Fundbureau“

Das „Fundbureau“ an der Stresemannstraße 114 (Altona-Nord) lädt am Freitag ein, um für einen guten Zweck zu raven. Die Soli-Party an der Sternbrücke soll dabei unterstützen, dass das „Fusion Festival“ erhalten bleibt. Die Fusion ist eines der größten Festivals in Mecklenburg-Vorpommern und findet seit 1997 im Sommer auf dem früheren Militärflughafengelände in Lärz in der Nähe der Müritz statt. Nach dem diesjährigen Festival meldeten die Veranstalter ein „großes finanzielles Defizit“, mindestens 1,5 Millionen sollen fehlen. So viel wird auf der Soli-Party nicht zusammengetan werden, aber der komplette Erlös wird gespendet. Zahlreiche DJs legen auf und lassen die Sternbrücke beben. Einlass ist um 23 Uhr.

Im Wildpark Schwarze Berge gibt es für Eicheln Geld

Am Samstag werden im Wildpark Schwarze Berge am Wildpark 1 (Rosengarten) Eicheln- und Kastanien angenommen. „Die Waldfrüchte sind ein gutes Winterfutter für unsere Wildtiere,“ erklärt Manuel Martens, leitender Tierpfleger im Wildpark Schwarze Berge, die Aktion. Alle, die sich ihr Taschengeld ein wenig aufbessern wollen, sind aufgerufen, gesammelte Eicheln und Kastanien an der Sammelstation auf dem Parkplatz abgeben. Hier bekommen die fleißigen Sammler dann zehn Cent pro sauberes Kilo. Los geht’s um 9 Uhr. Vorbei ist es um 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Im Wildpark Schwarze Berge wird am Wochenende aufgeräumt. (Archivfoto) Imago Im Wildpark Schwarze Berge wird am Wochenende aufgeräumt. (Archivfoto)

Schweizer Musiker Dagobert im Molotow

Dagobert hat einen Lauf. Ein gutes Jahr nach seinem Album „Jäger“ hat der Schweizer Chansonnier mit seinem fünften Werk „Bonn Park“ nachgelegt. Darin erzählt er Geschichten über aussichtslose Beziehungen mit so viel Humor und Gefühl, dass sich jede und jeder darin wiederfinden wird. Wer die melodische Dramatik live erleben möchte, sollte am Freitag um 19 Uhr das „Molotow“ Nobistor 14 (St. Pauli) besuchen. Für 25 Euro gibt es Tickets an der Abendkasse, im Vorkauf kostet das Ticket 20 Euro.

Flohmarkt am Kuhmühlenteich

Mehrmals im Jahr findet der Flohmarkt im Immenhof entlang des Kuhmühlenteiches in Uhlenhorst statt. Hier kann gestöbert und gepfeilscht werden. Egal ob alte Schätze oder neue Schmuckstücke: Zwischen der Schürbeker Straße und Lerchenfeld (Uhlenhorst) dürfte jeder fündig werden. Wann? Am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Zur Sicherheit sollte ein Regenschirm eingepackt werden – es könnte schütten. Doch zur Not lässt sich sicher ein Regencape beim Flohmarkt ergattern.

Beim Flohmarkt auf dem Immenhof ist für (fast) jeden was dabei. markt & kultur Beim Flohmarkt auf dem Immenhof findet mehrmals im Jahr statt und immer ist für (fast) jeden was dabei.

Poetry Slam im Zeise Kino

Wild und voller Flausen, geniale Poeten und Wortbanausen: Das ist Poetry Slam im Zeise Kino in der Friedensallee 7 bis 9 (Ottensen). Besonders: Das Publikum entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die Mitglieder der Jury, die per Zufallsprinzip aus dem Publikum gewählt werden, halten nach jedem Beitrag ein Schild hoch – von 1 „Was zum Teufel…?“ bis 10 „Ich will nie wieder etwas anderes als dich sehen“. Einlass am Freitag um 22.20 Uhr, Beginn 22.30 Uhr. Eintritt: 10 Euro.

Das Zeise Kino in Ottensen (Archivfoto) Imago Im Zeise Kino findet am Wochenende Poetry Slam statt. (Archivfoto)

Thai-Streetfood Event im Landhaus Walter

Grillspezialitäten für Fleischliebhaber, vegane Tofu Gerichte, Früchte mit Klebreis, Meeresfrüchte und und und. Egal ob Naschkatze, Vegetarier oder Fleischliebhaber – bei der Vielzahl an Gerichten, die angeboten werden, findet sicher jeder etwas. Also auf zum Thai-Streetfood-Event im Landhaus Walter in der Otto-Wels-Straße 2 (Winterhude). Los geht es am Samstag um 12 Uhr und endet um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Laut lachen mit Comedian Tahnee!

Sie ist zurück! Tahnee präsentiert ihr zweites Bühnenprogramm „Vulvarine“. Auch dieses Mal redet sie so unerbittlich Klartext, dass sie jedes Blatt vor ihrem Mund zerfetzt. In „Vulvarine“ geht es um ihre Superkraft, die Metamorphose, das Erwachsenwerden und die Grenzen des guten Geschmacks. Wer gemeinsam mit ihr und anderen Fans lachen möchte, sollte am Sonntag von 20 bis 23 Uhr den Großen Saal der Laeiszhalle auf dem Johannes-Brahms-Platz (Neustadt) besuchen. Tickets gibt es ab knapp 35 Euro hier.

Tahnee Schaffarczyk steht auf der Bühne. (Archivfoto) Imago Tahnee Schaffarczyk steht auf der Bühne. (Archivfoto)

Veggie World 2022 in den Messehallen Schnelsen

Am Samstag und Sonntag findet die „VeggieWorld“ in Hamburg statt. Zahlreiche Aussteller zeigen, wie vielfältig und bunt der vegane Lifestyle sein kann. Es gibt Informationen, Leckereien und Inspirationen. Los geht es an beiden Tagen um 10 Uhr. Vor Ort wird es keine Ticketkassen geben. Online-Tickets sind während der gesamten Veranstaltung buchbar, sofern Kapazitäten noch verfügbar sind. Eine Eintrittskarte kostet 13 Euro und kann hier gekauft werden.

Fotos bestaunen in den Messehallen St. Pauli

Unter dem Motto #shareyourvision findet in Hamburg zum zweiten Mal die „Photopia“ statt und zwar bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eine Installation aus 350 Schiffscontainern verwandelt die Messehallen am Messeplatz 1 (St. Pauli) auf 20.000 Quadratmetern in eine futuristische Metropole mit spektakulären Fotomotiven, parkähnlichen Grünflächen und zwei großen Bühnen für nationale und internationale Fotografen, Künstler, Influencer und Keynote-Speaker. Tickets gibt es hier ab 15 Euro.

Die „Photopia“ im vergangenen Jahr. (Archivfoto) Photopia Die „Photopia“ im vergangenen Jahr. (Archivfoto)

Fietsenbörse auf dem Spielbudenplatz

Wer auf der Suche nach einem gebrauchten Fahrrad ist, der sollte am Samstag bei der Fietsenbörse auf dem Spielbudenplatz (St. Pauli) vorbeischauen. Auf Hamburgs größtem Fahrradmarkt bieten Privatpersonen, Tüftler und Händler mehr als 400 gebrauchte Fahrräder an. Wer selbst noch ein gebrauchtes Rad zu Hause hat, kann dieses auch einfach mitbringen und vor Ort verkaufen lassen. Fahrradannahme ist zwischen 8.30 und 11 Uhr, mit dem Verkauf geht’s dann ab 10 Uhr los. Bis 15 Uhr kann dann auf dem Markt auf St. Pauli gestöbert werden.

Auf der Fietsenbörse am Spielbudenplatz gibt's über 400 gebrauchte Fahrräder zur Auswahl. Fietsenbörse Auf der Fietsenbörse am Spielbudenplatz gibt es mehr als 400 gebrauchte Fahrräder zur Auswahl.

Kampfsport, Graffiti & Breakdance vor der Rindermarkthalle

Noch bis Sonntag geht es vor der Rindermarkthalle am Neuen Kamp 31 (St. Pauli) noch richtig ab: Beim „Action Camp“ warten täglich von 14 bis 19 Uhr sportliche und kreative Attraktionen. Unter anderen werden Breakdance-Workshops, Graffiti-Workshops und Kampfsportkurse für Kids angeboten. Die Aktionen sind kostenlos, für die Kurse sind jedoch Tickets nötig. Die können Sie sich hier sichern.