Konzert von DIIV in Hamburg: Wiedergeburt nach der Selbstzerstörung

Was als Soloprojekt des New Yorkers Zachary Cole Smith begann, hat sich längst zur Band gemausert. Zusammen mit Andrew Bailey, Collin Caulfield und Ben Newman ist Smith DIIV. Eine der aufregendsten Gruppen dieser Tage. Das neue Album „Deceiver“ ist ein Monolith – verbindet Dream-Pop-Melodien mit Postpunk-Rhythmus-Minimalismus und Shoegaze-Sounds.

Lange war nichts mehr von Smith zu hören. Jetzt meldet er sich aus dem tiefen Tal einer Junkie-Karriere nach drei Jahren eindrucksvoll zurück. DIIV sind eine Band, wie man sie lange nicht mehr gesehen und gehört hat. Düster, elegant, hallend, ätherisch, krachend, melodisch, süßlich, schwer klingt das alles – und wird auch jene betören, die zu Zeiten von Sonic Youth oder My Bloody Valentine noch zu jung oder noch gar nicht geboren waren.

DIIV geben im März 2020 ein Konzert in Hamburg

Ob Rockmusik noch in unsere Zeit passt? Auch diese Frage stellt sich beim Hören von DIIV. Die Antwort ist eindeutig: Wenn sie SO aufregend klingt, dann in jedem Fall! Jetzt kann man DIIV im Gruenspan erleben.

Gruenspan: 5.3., 20 Uhr, 24,50 Euro