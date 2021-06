Konzert in Hamburg: Sänger verschiebt Auftritt – um mit Idol auf Tour zu gehen

Hamburger Fans des deutschen Singer-Songwriters Tim Kamrad müssen jetzt ganz stark sein: Der Musiker hat sein für März im Knust geplantes Konzert abgesagt. Auf den Ersatztermin müssen seine Anhänger jetzt bis ins Jahr 2021 warten.

Eigentlich sollte der 22-Jährige am 22. März im Knust seine Balladen wie „Holdin‘ on“ und „Heartbeat“ zum Besten geben, doch daraus wird nun nichts. Am Freitag ließ der Musiker über sein Label „River Concerts“ mitteilen, dass das Konzert verlegt werden muss.

Sänger Tim Kamrad geht mit Nico Santos auf Tour

Grund dafür ist glücklicherweise kein schlimmer, sondern vielmehr eine Karrierechance für den gebürtigen Wuppertaler. „Ich wurde kurzfristig dazu eingeladen, die ersten sechs Shows der Nico-Santos-Tour im März zu supporten. Ich freue mich riesig darüber, da Nico einer meiner Lieblingskünstler aus Deutschland ist und möchte diese Chance unbedingt nutzen“, erklärt Kamrad seinen Fans.

Da die Termine der Nico-Santos-Tour sich mit denen seiner eigenen geplanten Tour überschneiden, musste „schweren Herzens“ entschieden werden, diese ins Jahr 2021 zu verschieben. „Aufgrund terminlicher Einschränkungen konnten wir leider nicht alle Konzerte neu terminieren.“

Fans in Hamburg dürfen sich auf neue Songs freuen

Pflichtbewusst fügt Kamrad bei: „Bereits gekaufte Tickets der März-Tour für die Städte, die wir ins nächste Jahr verschieben konnten, behalten ihre Gültigkeit! Bitte beachtet, dass sich manche Locations geändert haben. Tickets der Shows, die wir aktuell leider nicht verschieben konnten, können an der jeweiligen VVK-Stelle zurückgegeben werden und werden zurückerstattet. Wir arbeiten daran, auch diese Shows in Zukunft nachzuholen!“

Bis zum Ersatztermin in Hamburg müssen sich die Fans noch eine ganze Weile gedulden: Erst am 4. Februar 2021 wird sein Auftritt im Knust stattfinden – also fast ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin.

Der Vorteil daran ist, dass sich die Fans womöglich dann über weitere Songs im Repertoire des Schmusesängers freuen dürfen. „Ich arbeite derzeit auf Hochtouren an neuen Songs und kann es gar nicht erwarten, euch diese bei den Live-Shows zu präsentieren!“ (gst)