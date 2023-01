Sie ist – neben der Elbphilharmonie und dem Miniatur-Wunderland – Hamburgs größte Attraktion. Allein im September und Oktober vergangenen Jahres haben 1000 Menschen sie besichtigt. Und es wären locker 10.000 oder auch 100.000 geworden, wenn es nur ausreichend Termine gegeben hätte. Die Rede ist von der „Peking“, dem legendären Flying P-Liner.

Am Sonntag startet auf dem Areal des historischen Schuppens 50A am Bremer Kai, wo auch die legendäre Viermastbark festgemacht ist, die Saison.

Erstmals firmiert das bislang als „Hafenmuseum Hamburg“ bekannte Gelände unter dem Namen „Deutsches Hafenmuseum (im Aufbau) – Standort Schuppen 50A“. Den Besuchern wird damit signalisiert, dass es sich bei dem denkmalgeschützten Kai-Ensemble aus der Kaiserzeit – es ist das letzte, das es noch gibt – um den ersten Standort den künftigen Deutschen Hafenmuseums handelt, dessen Hauptgebäude in den kommenden Jahren auf dem Grasbrook entstehen wird.

An Bord der Peking: das sogenannte Kartenhaus, wo der Kapitän navigierte. Patrick Sun An Bord der Peking: das sogenannte Kartenhaus, wo der Kapitän navigierte.

Ab sofort kann die „Peking“ wieder besichtigt werden

Nach der Winterpause erwartet die Besucher nun ein spannendes Programm. Es gibt am Sonntag Barkassenfahrten, eine Teeverkostung, Vorführungen mit dem Kupferhelmtauchgerät, außerdem können sich die Gäste den Schwimmkran Saatsee, den Schutendampfsauger IV und die Museumsschute ansehen. Vor allem aber: Die „Peking“ darf betreten werden!

Der technische Leiter der „Peking“: Maschinenbauingenieur Konstantin Jakobi. MOPO-Reporter nahm er mit auf eine exklusive Besichtigungstour über sein Schiff. Patrick Sun Der technische Leiter der „Peking“: Maschinenbauingenieur Konstantin Jakobi. Er nahm die MOPO-Reporter mit auf eine exklusive Besichtigungstour über sein Schiff.

Allerdings gibt es da eine wichtige Einschränkung: Wer auf das Segelschiff will, muss sich vorher online anmelden (und zwar hier: www.shmh.de). Gut beraten ist, wer sich damit beeilt, denn die Nachfrage ist erfahrungsgemäß riesig. Kleiner Trost für alle, die am Eröffnungstag keinen Platz mehr ergattern können: Bis zum Saisonende am 30. Oktober 2022 ist noch Zeit. Und es sind auch Plätze frei. Noch.

Dass sich der Besuch des Schiffes lohnt, davon konnte sich MOPO vorab selbst überzeugen. Der technische Leiter der „Peking“ höchstpersönlich, Maschinenbauingenieur Konstantin Jakobi, veranstaltete für unsere Reporter eine exklusive Tour: Alle Decks, alle Laderäume, jeden Winkel durften die Journalisten inspizieren.

Blick in die endlosen Laderäume: Platz genug für 5000 Tonnen Salpeter, das die „Peking“ auf ihren 17 „Salpeterfahrten" von Chile nach Deutschland holte. Patrick Sun Blick in die schier endlosen Laderäume: Platz genug für 5000 Tonnen Salpeter, das die „Peking“ auf ihren 17 „Salpeterfahrten“ von Chile nach Deutschland holte.

Einen besseren Fremdenführer hätten sie auch nicht finden können: Jakobi – er ist erst 28 Jahre alt – kennt jede Niete dieses Schiffes. Auf eine Weise, dass auch Landratten es verstehen, erklärt er den Besuchern, wozu der Gangspill (eine Art Flaschenzug) da ist, was die Rahen sind (die waagerechten Stangen am Mast, an denen die Segel befestigt werden), was man mit einer Brasswinde macht (damit wird die horizontale Stellung der Segel verändert) und was es mit der Poop auf sich hat (das sind die hintersten Deckaufbauten, wo es auf der „Peking“ beispielsweise einen Notsteuerstand gibt).

Nur drei Fahrten, dann hatte sich das Schiff schon bezahlt gemacht

An Bord der „Peking“. Im Vorgerund eine Lüfterhutze - die zur Belüftung der Laderäume dient. Das Grüne rechts ist ein sogenannter Gangspill, mit dem beispielsweise Taue eingeholt wurden. Patrick Sun An Bord der „Peking“: Im Vorgerund eine Lüfterhutze, die zur Belüftung der Laderäume dient. Das Grüne rechts ist ein sogenannter Gangspill, mit dem beispielsweise Taue eingeholt wurden.

Ein Besuch an Bord der „Peking“ kann also sehr lehrreich sein: Wussten Sie beispielsweise, dass die Viermastbark einzig und allein dazu gebaut wurde, um sogenanntes Salpeter nach Deutschland zu bringen, ein Nitratsalz, das zur Herstellung von Düngemitteln und Sprengstoff diente und in der Atacamawüste in Chile abgebaut wurde?

Salpeter war so wertvoll, dass drei Reisen nach Chile genügten, um mit dem Gewinn die gesamten Baukosten des Schiffes in Höhe von von 680.000 Goldmark (entspräche inflationsbereinigt vier Millionen Euro) zu decken. Insgesamt ist die „Peking“ diese Tour 17 Mal gefahren. „Mit anderen Worten“, so Jakobi augenzwinkernd: „Das Schiff hat sich mehr als bezahlt gemacht.“

An Bord der „Peking“: Insgesamt gibt es vier festangestellte Mitarbeiter, die dafür da sind, regelmäßig den technischen Zustand des Schiffes zu kontrollieren. Hier begutachtet eine Mitarbeiterin geraden Großmast. Patrick Sun Insgesamt gibt es vier festangestellte Mitarbeiter, die dafür da sind, regelmäßig den technischen Zustand des Schiffes zu kontrollieren. Hier begutachtet eine Mitarbeiterin gerade den Großmast.

Besonders eindrucksvoll sind die Laderäume: Endlos lang und mehr als sechs Meter hoch. 5000 Tonnen Salpeter – genug, um damit 33 Eisenbahnwaggons bis zum Rand zu füllen – passen hier rein. „Das Beladen des Schiffes dauerte volle zwei Wochen und war echte Knochenarbeit“, erzählt Jakobi, „denn Sack für Sack musste mit Handwinden von kleineren Schiffen aus an Bord gehievt werden.“ Klar, dass Männer, die so hart schuften mussten, was Deftiges zu essen brauchten. Genau deshalb gibt es an Deck der „Peking“ zwei eiserne Schweineställe. So riss er nie ab: der Nachschub an Koteletts.

Ein kleiner Spaß: Konstantin Jakobi (am Ruder), Matthias Seeberg (auf der Kiste) und MOPO-Chefreporter Olaf Wunder (stehend) stellen eine Szene dar, wie sie auf einem berühmten „Peking“-Foto aus dem Jahr 1928 verewigt ist: Am Ruder steht der Steuermann, während Kapitän Jürs mit einem Seemann plaudert, der sich auf einem Kasten lümmelt. Zwischen den beiden Fotos liegen genau 84 Jahre. Patrick Sun/F.Laeisz Ein kleiner Spaß: Konstantin Jakobi (am Ruder), Matthias Seeberg (auf der Kiste) und MOPO-Chefreporter Olaf Wunder (stehend) stellen eine Szene dar, wie sie auf einem berühmten „Peking“-Foto aus dem Jahr 1928 verewigt ist: Am Ruder steht der Steuermann, während Kapitän Jürs mit einem Seemann plaudert, der sich auf einem Kasten lümmelt. Zwischen den beiden Fotos liegen genau 84 Jahre.

So rettete Kapitän Jürgen Jürs einem Seemann das Leben

Berühmtester Kapitän der „Peking“ war übrigens ein gewisser Jürgen Jürs (1881-1945) aus Elmshorn. Ein harter Hund. Einer, der auch schon mal mit dem Pantoffel nach einem Matrosen warf, wenn der nicht spurte. Der aber auch jede Menge Respekt genoss. Die Besatzung wusste nämlich genau, dass sie sich auf ihn hundertprozentig verlassen konnten. Als einmal ein Seemann über Bord ging, sprang Jürs in die kochende See, hielt sich dabei mit einer Hand an der Besanschot fest und zog den Verunglückten mit der anderen am Schopf aus dem Wasser.

Peking: Blick übers Zwischendeck. Patrick Sun Peking: Blick übers Zwischendeck.

Noch eine kleine Anekdote gefällig? Dabei geht es um den Miss-Marple-Film „Mörder ahoi“ mit der legendären Margret Rutherford. Haben Sie bestimmt schon gesehen! Die Szenen des Krimis, die an Bord eines Schiffes spielen, wurden 1964 auf der „Peking“ gedreht. Zu der Zeit hieß das Schiff „Arethusa“ und diente in England als stationäres Schulschiff.

Also, selbst Filmfans könnten Gefallen finden an einem Besuch auf diesem 115 Meter langen wunderschönen Schiff. Nichts wie hin zum Bremer Kai. Viel Spaß.