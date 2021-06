Konkurrenz für Free Now: Weiterer Sharing-Anbieter stellt E-Bikes bereit

Sich umweltbewusst fortbewegen – das geht in Hamburg jetzt auch mit E-Bikes zum Leihen. Nachdem die Firma „Free Now“ das erste Angebot dieser Art für die Hansestadt vorgestellt hat, folgt nun auch der Sharing-Anbieter „Lime“: 500 Elektroräder stellt das Unternehmen für den Start bereit.

Die Bikes fahren mit Tretunterstützung bis zu 25 Stundenkilometer. Sie sollen nach Angaben des Unternehmens mit Hochleistungs-Akkus, Scheibenbremsen, Handyhalter und einem robusten Fahrradkorb ausgestattet sein, in dem sich auch Einkäufe transportieren lassen.

E-Bikes in Hamburg: Noch ein Anbieter startet Fahrradverleih

„Wir waren der erste Mikromobilitäts-Anbieter, dessen Flotte sowohl aus Fahrrädern als auch Elektrorollern bestand. Daher freut es uns umso mehr, dass wir ab sofort auch in Hamburg E-Bikes und E-Scooter im Angebot haben“, sagt dazu Jashar Seyfi, Lime-Geschäftsführer in Deutschland. Die Elektroräder können zunächst in der Lime-App und in Kürze auch in der Uber-App gebucht werden. Der Mietpreis setzt sich zusammen aus einem Euro pro Freischaltung und liegt pro Fahrminute bei 25 Cent.

Damit wird „Lime“ zur Konkurrenz des Unternehmens „Free Now“, das erst kürzlich das Angebot eines E-Bike-Verleihs angekündigt hat. Zum Vergleich: Auch „Free Now“ berechnet einen Euro für die Freischaltung, die in der Startphase allerdings entfällt, und anschließend 49 Cent pro Kilometer. Die Bikes sind allerdings bis zu 45 Stundenkilometer schnell und daher führerschein- und helmpflichtig.

Video: Die MOPO testete die Free Now-Flitzer

E-Bike-Verleih von Lime: Neukunden sparen einmalig

Im September profitieren Neukunden von einem Willkommensangebot. Über die Lime-App können Nutzer mit dem Code „JUMPINHH” sparen: Dann sind die ersten zehn Minuten aller Fahrten innerhalb des Betriebsgebiets bis zum 30. September kostenlos. (mhö)