Kilometerlange Staus auf Hamburgs Straßen, ausgefallene Bus- und S-Bahnlinien, Lkw, die an Brückenauffahrten scheitern: Heftige Schneefälle haben Hamburg am Dienstagmorgen ins Verkehrschaos gestürzt. Dabei war die Stadtreinigung (SRH) seit 2.30 Uhr mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Warum hat das nicht geklappt? Und warum geht auch bei der S-Bahn nicht mehr viel?

„Es gibt auf der A7 Richtung Süden sieben Kilometer Stau und auf der A1 Richtung Süden elf Kilometer“, beschreibt ein Polizeisprecher auf MOPO-Anfrage die Lage am Vormittag. „Im ganzen Stadtgebiet haben wir zäh fließenden Verkehr, der sich langsam auflöst, und eine gehäufte Zahl von Verkehrsunfällen, allerdings ohne Personenschäden.“ Und das, obwohl die SRH seit der Nacht mit allen Kräften im Einsatz ist?

Viele Straßen in Hamburg waren komplett eingeschneit – so wie hier in Altona. picture alliance/dpa/Bodo Marks