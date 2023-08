Noch einige Tage Sommer – dann wird’s in Hamburg so richtig ungemütlich!

Der Sommer hatte Hamburg am vergangenen Wochenende fest im Griff. Viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad haben das Wetter an Elbe und Alster bestimmt. Der Vorausblick des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verspricht: Es geht in der neuen Woche sommerlich weiter – doch zum Wochenende hin wird der Regenschirm als Accessoire immer wichtiger.

Am Montag klettert das Thermometer in Hamburg auf bis zu 27 Grad. Es bleibt vorwiegend heiter und gibt nur vereinzelte Wolken. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus südwestlicher bis westlicher Richtung.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es größtenteils gering bewölkt oder klar. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperatur sinkt auf zehn bis 14 Grad.

Wetter in Hamburg: Bis Mittwoch bleibt es sommerlich

Der Dienstag verspricht ein sommerlich warmer Tag zu werden. Es bleibt heiter und trocken bei einer Höchsttemperatur von 26 Grad. Der Wind weht schwach aus westlicher Richtung. In der Nacht zum Mittwoch ziehen nur wenige Wolken auf, die Temperatur liegt zwischen elf und 14 Grad. Der Wind weht schwach aus südwestlicher bis westlicher Richtung.

Auch am Mittwoch dominiert die Sonne, doch können im Norden vereinzelt Schauer auftreten. In Hamburg wird es bis zu 26 Grad warm. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus westlicher Richtung.

Wetter in Hamburg: Am Donnerstag zieht Regen auf

Die Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD aufgelockert bewölkt und größtenteils trocken. Die Temperaturen liegen zwischen zwölf und 16 Grad.

Am Donnerstag müssen Sonnenanbeter:innen einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Von der Nordsee her zieht schauerartig verstärkter Regen auf, die Sonne wechselt sich mit Wolken ab. Der Höchstwert liegt in Hamburg bei 25 Grad. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung.

Das könnte Sie auch interessieren: Schluss für Sommerdom – Schausteller: „Das war ein Erlebnis ganz anderer Art”

Die Nacht zum Freitag bleibt nass. Der DWD erwartet starke Bewölkung und zeitweise schauerartig verstärkten Regen. Die Temperatur sinkt auf 14 Grad. Der Wind kommt weiter schwach aus südwestlicher Richtung.

Die schönen Sommertage sind dann erst einmal vorbei, sagt DWD-Meteorologe Nico Bauer. „Zum Wochenende wird es spürbar kühler und es bleibt voraussichtlich auch wechselhaft mit weiteren Regengüssen, sodass das Hochsommerwetter sich Schritt für Schritt verabschiedet und die Sonnenbrille wieder durch einen Regenschirm eingetauscht werden muss.“