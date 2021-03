Kommentar: Die Politik muss den Mietern helfen!

Eines ist klar – welcher Spekulant auch immer die charmante Hinterhof-Häuserzeile am Kleinen Schäferkamp am Schanzenpark kauft, er wird mit heftigem Gegenwind rechnen müssen. Die kämpferischen Mieter haben sich zusammengeschlossen und werden sich nicht so einfach vertreiben lassen.



Widerstand ist angekündigt. Richtig so! Der Ausverkauf solcher Wohnungen ist das Ende einer guten sozialen Durchmischung der Stadt. Schon jetzt kann sich kaum noch ein Normalverdiener eine Wohnung in Eimsbüttel oder Sternschanze leisten.



Kleiner Schäferkamp 16: Bezirk und Senat sind gefordert

Und jetzt sind natürlich auch Bezirk und Senat gefordert. SPD und Grüne haben sich auf die Fahnen geschrieben, bezahlbaren Wohnraum in der Hansestadt zu schaffen und zu erhalten.



Die Politiker müssen jetzt alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, damit die Mieter der 51 Wohnungen am Bahnhof Schlump nicht ihre Bleibe verlieren.