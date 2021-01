Dieses Weihnachten im Lockdown wird anders sein als sonst. Keine Großfamilie, keine Besuche bei oder von Großeltern. Manche werden das gemütlichste Fest des Jahres alleine verbringen müssen. Viele machen sich zum Ende dieses Jahres Sorgen um ihre Gesundheit, um den Job, darüber, wie es wohl weitergeht.



Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von NRW, der in diesem Jahr eindrucksvoll zeigte, warum er niemals Kanzler werden darf, verstieg sich sogar auf einen Superlativ. Es handele sich „um das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben“.



Soweit ich überblicke, hocken wir nicht hungernd in Trümmern und warten in eisiger Kälte darauf, dass unsere Väter nach Hause kommen. Und ich finde, bei aller berechtigten Sorge, dass wir uns auch nicht in solchem Gejammer ergehen sollten.Wer anderer Meinung ist, der soll an die Lage in der Seemannsmission in Altona denken. Sie ist bis auf den letzten Platz belegt, wie so viele Missionen weltweit.



Kolumne Ankerherz: Weihnachtsdank an alle im Hafen

Mehr als 400 000 Seeleute sind irgendwo in einem Hafen gestrandet. Sie haben ihre Familien teils seit zwei Jahren nicht gesehen und haben keine Ahnung, wann und wie sie nach Hause kommen.Das Problem ist seit Monaten bekannt und war immer wieder Thema in meiner Kolumne vom Meer.



Der Papst hat appelliert, die Europäische Union, die Vereinten Nationen, sogar der Verband Deutscher Reeder. Alles egal: Behörden lassen Seeleute in der Pandemie nicht an Land. Manche Länder sind ganz dicht, Flugverbindung gekappt – und Charter ist den meisten Reedern zu teuer.



Stefan Kruecken, Jahrgang 1975, leitet mit seiner Frau Julia den von ihnen gegründeten Ankerherz Verlag (www.ankerherz.de). Vorher war er Polizeireporter für die „Chicago Tribune“, arbeitete als Reporter für Zeitschriften wie „Max“, „Stern“ und „GQ“ von Uganda bis Grönland. Vor Kurzem erschien sein neues Buch „Kapitäne!“ Ankerherz Verlag Foto:

„Es wird ein schwieriger Heiligabend“, sagt Fiete Sturm, Seemannsdiakon an der Großen Elbstraße. Lasst uns an die Menschen wie Sturm denken, die mit ihrem Einsatz auch über Weihnachten den Laden am Laufen halten. An die Arbeiter im Hafen, an die Lotsen, an die Männer auf den Brücken der HADAG-Fähren. An die Seenotretter an unseren Küsten, die rund um die Uhr in Bereitschaft sein werden, für den Fall, dass etwas passiert. An die Polizisten und jene, die man vergisst, wenn mal „Danke“ gesagt wird.



Corona-Weihnachten: Zeit für Optimismus

Es gibt eine Menge Leute in unserem Land, die Großes leisten und nie in der Zeitung stehen. Obwohl sie die Titelseite verdient hätten.Vor ein paar Wochen schrieb ich hier den Satz: Dahinten wird es hell. Kennt man doch vom Spaziergang am Strand, wenn man einfach weiterläuft in der Hoffnung, dass es aufhört zu regnen und der Himmel aufreißt. Jackenkragen hochstellen und darauf vertrauen, dass es nicht so schlimm werden wird. So ist das mit diesem Corona-Weihnachten.



Schwierig? Ja. Aber ein Impfstoff ist in Sicht, Selbstbräuner-Spacken Trump in wenigen Tagen Geschichte und das neue Jahr kann nur besser werden. In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest – und ein bisschen Optimismus.