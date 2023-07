Sie lieferten Koks, Marihuana und Haschisch an Kunden, hantierten mit Waffen und machten viel Geld: Emre K. (21) und die beiden Frauen Ceylan D. (23) und Demet C. (23) sollen mit anderen Mittätern in Hamburg einen Drogen-Lieferdienst betrieben haben. Am Dienstag begann vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen die drei. Die Frauen sind seit Kindertagen befreundet. „Wir beide waren recht naiv, geblendet irgendwie“, sagt Ceylan D. vor Gericht.

Demet C., eine BWL-Studentin mit blauer Schmetterlingsspange in den langen Haaren, liebt den Angeklagten Emre K. „über alles“ – obwohl sie ohne ihn wohl nie in U-Haft und vor Gericht gelandet wäre. Und sie liebt ihre Freundin Ceylan D., die sie aus Kindertagen kennt und die nun ebenfalls angeklagt ist. Sie habe ihr von den Fahrdiensten erzählt. „Ich bereue es von Herzen“, sagt Demet C. vor Gericht.

Hamburg: Trio arbeitete für Drogen-Lieferdienst

Eine Ménage à trois im Drogenmilieu: Ceylan D. und Emre K. müssen sich wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, Emre K. zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, verantworten. Demet C. ist wegen Beihilfe angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft sollen die drei zwischen September 2022 und Januar 2023 gemeinsam mit weiteren Mittätern im Hamburger Stadtgebiet einen Drogen-Lieferservice betrieben und mehr als 48.000 Euro erwirtschaftet haben. Emre K. habe außerdem eine Selbstladepistole mit sechs Patronen in seiner Wohnung verwahrt, so die Staatsanwältin.

Ceylan D. arbeitete damals als Kellnerin in einer schickeren Burger-Restaurantkette und brauchte schnelles Geld für eine Kosmetik-Ausbildung. „Ich bereue es sehr“, sagt sie heute. „So was lohnt sich nie. Am Ende macht man sich immer mehr Probleme, als man eh hat.“

Drogen-Taxi: Angeklagte nahm zunächst Wagen ihres Vaters

Zunächst habe sie das Auto ihres Vaters genommen, danach einen Mietwagen mit Kennzeichen aus Hannover. Ob ihre Freundin Demet C. um das Risiko wusste, wisse sie nicht, sagt die Angeklagte: „Wir beide waren recht naiv, geblendet irgendwie.“

Der erste Auftrag von Ceylan D. lief unter der Rubrik „Flitzer“. Sie sollte für Emre K. Geld transportieren. „Mir wurde beschrieben, wie die Person aussieht“, erzählt sie. Und es gab ein Codewort. Sie hält kurz inne, das rassistische Wort stamme nicht von ihr: „Das Codewort war N***“. Das Geld habe sie in einer Papptüte bekommen. 52.000 Euro seien das, wurde ihr gesagt. Der Angeklagte Emre K. widerspricht: „Es waren 17.800 Euro“.

Drogen-Lieferdienst: 50 Euro für Kokain und Marihuana

Ceylan D. liefert Einblicke in das System des Drogentaxi-Rings. Der Handel von Marihuana und Kokain laufe in diesem Unternehmen getrennt. Für das Geschäft mit Marihuana wird die App „Threema“ genutzt, für Kokain die App „Session“. Die Fahrer arbeiten im Schichtdienst. Ceylan D. arbeitete meist von 14 bis 21 Uhr. Für jede verkaufte Koks-Kapsel (Eppendorfer Gefäß) und jede Tüte Marihuana bekommen die Fahrer acht Euro. Die Kunden zahlen pro Marihuana-Tüte oder Koks-Kapsel 50 Euro.

Ein „Schreiber“ hat den Kundenkontakt. Sobald er per Handy von einem Käufer kontaktiert wird, schreibt er dessen Adresse in die Gruppe der jeweiligen App. Der Fahrer, der am nächsten ist, übernimmt. „Um so schneller, um so besser für die Kunden“, erklärt Ceylan D. dem Richter. Der Kunde bekommt das Auto beschrieben, erfährt jedoch nichts über den Fahrer.

Emre K. ist 2022 ins Drogengeschäft eingestiegen. Vor Gericht antwortet er knapp und patzig, sagt nach jedem zweiten Wort „nä“. Mit dem Verständnis der Fragen hat er Probleme – was jedoch nicht an mangelnden Deutschkenntnissen liegt. „Er ist nicht so eloquent“, fasst der Verteidiger den Auftritt seines Mandanten schließlich diplomatisch zusammen. „Was hat es mit der Pistole auf sich?“, fragt der Richter. „Ich wollte den Coolen rauslassen“, sagt Emre K. und ergänzt: „Man hört ja Rap und so.“

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.