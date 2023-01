König Charles III. kommt nach Hamburg – und das schon sehr bald

Noch vor seiner offiziellen Krönung im Mai wollen König Charles III. und seine Frau Königin Camilla im Zuge einer Deutschland-Reise auch die Hansestadt besuchen. Der Besuch sei für Ende März geplant, hieß es in einem Bericht.

König Charles III. und seine Frau Königin Camilla wollen einem Bericht zufolge im Frühling nach Deutschland reisen. Der „Stern“ berichtete am Mittwoch unter Berufung auf eigene Informationen, Charles (74) und Camilla (75) wollten vom 29. bis 31. März Berlin und Hamburg besuchen – auch ein dritter Stopp im Osten Deutschlands soll im Gespräch sein. Der Buckingham-Palast wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekanntgegeben, hieß es von einer Sprecherin.

Königlicher Besuch: Erst Frankreich, dann Deutschland

Allerdings wird die Bundesrepublik Berichten zufolge nicht der erste Stopp auf der ersten Auslandsreise des neuen britischen Monarchen sein: In den Tagen zuvor will der König demnach Frankreich besuchen und dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, wie die französische Zeitung „Le Parisien“ berichtete.

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September des vergangenen Jahres britischer Monarch. Seine Krönung soll Anfang Mai stattfinden. Als Thronfolger war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland – zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Momentan sind die Royals vor allem deswegen viel in der Presse, weil Prinz Harry (38), König Charles jüngerer Sohn, in einem Enthüllungsbuch („Reserve“) Details über Streit und Zwietracht in der königlichen Familie an die Öffentlichkeit trägt.(mp/dpa)