Rolltreppen nehmen uns die Anstrengung des Treppensteigens ab – das merken wir spätestens dann, wenn mal eine stillsteht. Damit das so selten wie möglich passiert, müssen sie regelmäßig gewartet und irgendwann auch mal ersetzt werden. Wie so ein Treppen-Tausch vonstatten geht, lässt sich zurzeit am U-Bahnhof Messhallen beobachten: Die MOPO war auf Baustellenbesuch mit dem Projektleiter der Hochbahn.